Curs d'Ensenyament estructurat del llenguatge i la lectura

L'aprenentatge de la lectura i la seva automatització és un engranatge minuciós que el nen ha d'aprendre com un orfebre. Ara bé, l'inici del procés de la lectura no es produeix la primera vegada que s'enfronta a un text escrit. Des del naixement, el nadó està exposat al llenguatge, però en una altra modalitat, la llengua oral. La llengua oral constitueix la veritable base que propiciarà que el nen es pugui enfrontar al text i pugui desxifrar-lo i comprendre'l. Per tant, per a poder afrontar l'ensenyament de la lectura, cal que el nen tingui un bon domini de la llengua oral. Amb els fonaments del llenguatge ben establerts, l'apassionant treball per a aprendre a llegir se centrarà a ajudar el nen a descobrir el principi alfabètic. Aquesta descoberta es portarà a terme a partir del treball de la consciència fonològica i el treball sobre la correspondència dels sons amb les grafies. En aquesta fase caldrà optar per un o altre mètode de lectura i tenir molt compte els processos cognitius...