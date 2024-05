Curs de Mediació intrajudicial

La mediació intrajudicial és un mètode de resolució de conflictes ràpid, informal, participatiu i de fàcil accés per a les parts en conflicte. Permet defugir els problemes d'eficiència dels òrgans jurisdiccionals, i assegurar a tota la ciutadania el dret d'accés a la justícia, reconegut en els convenis internacionals de drets humans i en l'article 24 de la Constitució. A més, converteix les parts en protagonistes en l'elaboració d'una solució d'acord amb les seves necessitats, que serà percebuda, gràcies a això, com a justa. La mediació intrajudicial no és una alternativa al procés judicial, sinó que s'hi introdueix i s'hi desenvolupa, juntament amb un control judicial que assegura el respecte a les normes substantives i a les garanties processals. Això fa que l'aplicació de la mediació intrajudicial sigui possible en tots els ordres jurisdiccionals.

Aquest curs, a més, permet complir les exigències d'actualització formativa establertes en els articles següents: