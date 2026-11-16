Curs online de Projectes Periodístics amb Intel·ligència Artificial
Presentació
La intel·ligència artificial està canviant la manera d'investigar i d'explicar el món. Pot descobrir connexions inesperades, crear noves narratives i obrir possibilitats per al periodisme, però també inventar fets i reproduir prejudicis. En aquest curs experimentaràs amb eines d'IA, en qüestionaràs els límits i crearàs el teu propi projecte periodístic, combinant creativitat, rigor i mirada crítica.
per matrícula anticipada
Fracciona en quotes la teva formació permanent.
La intel·ligència artificial obre noves possibilitats per investigar, crear i explicar la realitat. En aquest curs aprendràs a explorar-les amb criteri periodístic, experimentar amb eines generatives i desenvolupar noves formes de narrar. També descobriràs com posar a prova aquestes tecnologies, identificar-ne els biaixos i garantir la verificació i la traçabilitat de la informació i les fonts.
Al llarg del curs treballaràs amb fonts reals, exploraràs formats interactius i multimèdia, i desenvoluparàs un projecte periodístic propi amb IA, des de la idea inicial fins al prototip final, documentant les decisions i els processos que sostenen els resultats.
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Inici
10 març 2027
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20% dte.
Matrícula anticipada
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4
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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