Curso online de Proyectos Periodísticos con Inteligencia Artificial
Presentación
La inteligencia artificial está cambiando la manera de investigar y explicar el mundo. Puede descubrir conexiones inesperadas, crear nuevas narrativas y abrir posibilidades para el periodismo, pero también inventar hechos y reproducir prejuicios. En este curso experimentarás con herramientas de IA, cuestionarás sus límites y crearás tu propio proyecto periodístico, combinando creatividad, rigor y mirada crítica.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para investigar, crear y explicar la realidad. En este curso aprenderás a explorarlas con criterio periodístico, experimentar con herramientas generativas y desarrollar nuevas formas de narrar. También descubrirás cómo poner a prueba estas tecnologías, identificar los sesgos y garantizar la verificación y la trazabilidad de la información y las fuentes.
A lo largo del curso trabajarás con fuentes reales, explorarás formatos interactivos y multimedia, y desarrollarás un proyecto periodístico propio con IA, desde la idea inicial hasta el prototipo final, documentando las decisiones y los procesos que sostienen los resultados.
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Inicio
10 mar 2027
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20% dto.
Matrícula anticipada
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4
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Si teniu un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS), consulteu els reconeixements de crèdits del grau d'art.
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