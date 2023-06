Curs Universitari d'Operacions orientades al turisme

La millora s'assoleix, entre d'altres cercant i mantenint els avantatges competitius tals com el llançament de nous productes, disminuint els costos de producció, oferint més prestacions i de més qualitat, oferint els productes a menys cost o donant un servei complementari als clients.

Totes aquestes millores han de ser pilotades des de l'àrea d'operacions de l'empresa, en la qual es concreta com l'organització farà servir els seus recursos productius per a l'obtenció dels béns i serveis. Per tant, des d'aquesta àrea s'hauran de prendre decisions importants que podran marcar el camí futur a seguir per la companyia, posant en risc la seva competitivitat i continuïtat. Aquestes decisions es poden dividir en tres blocs: (1) decisions estratègiques, (2) decisions tàctiques i (3) decisions operatives, totes elles igual de rellevants i necessàries per assolir els objectius de l'empresa.