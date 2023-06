Curs de Violència domèstica i de gènere

Pels professionals del Dret, aquest curs forma específicament en matèria de violència en les relacions familiars i de parella.

Pels professionals del Dret, aquest curs forma específicament en matèria de violència en les relacions familiars i de parella.

Consultors, assessors i orientadors familiars. El programa es dirigeix a les persones que volen orientar la seva activitat professional a l'assessorament en matèria de família i convertir-se en assessors o orientadors familiars, que aconsellen persones, parelles i famílies.

Per als mediadors familiars, aquest curs permet una especialització en conflictes en què es produeixen episodis o situacions sistemàtiques de violència.

Proporciona una formació útil per esdevenir treballador d'organitzacions governamentals o no governamentals orientades al treball amb famílies.

El programa també és útil per a funcionaris i professionals del sistema de justícia: fiscals, jutges, pèrits psicòlegs, metges forenses o altres professionals que, independentment de la seva responsabilitat, vulguin conèixer, comprendre i actuar amb eficàcia en la gestió o resolució dels conflictes en l'àmbit famíliar.