Quina és la diferència entre un data scientist i un data analyst?

Mentre que un data scientist se centra a crear algorismes i models predictius per trobar patrons i tendències, un data analyst s'enfoca en la interpretació i l'anàlisi de les dades existents per proporcionar insights. Dit d'una altra manera, el data scientist formula preguntes i el data analyst les respon.



Les professions com data scientist o data analyst i els experts en big data o machine learning seran necessaris per a l'evolució del món tal com el coneixem. I ara tu pots formar part del canvi.