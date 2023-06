Màster de Gestió i Solució de Conflictes

Raquel Xalabarder Plantada

Catedràtica de Propietat Intel·lectual, UOC. Actualment és directora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona, 1997. Màster en Dret (LLM) per la Law School de la Universitat de Colúmbia, Nova York, 1993. Llicenciada en Dret (JD) per la Universitat de Barcelona, 1988. Professora visitant de la Law School (beca Fulbright) de la Universitat de Colúmbia, Nova York, 2000-2001. Honorarvertrag al Max-Planck-Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munic, 2008.Coordinadora del grup de recerca consolidat DDI (Dret d'Internet), ha publicat extensament en temes de dret d'autor, dret d'internet i qüestions de dret internacional privat.