Especialització d'Introducció a la salut digital

Ara bé, no totes les eines són igual de vàlides i fiables ni ens aporten el valor necessari. Gràcies a aquesta especialització, l'estudiant podrà començar a endinsar-se en les particularitats de l'ecosistema de la salut digital en diverses zones i regions per tal d'entendre on ens trobem i cap on podem avançar. Paral·lelament, s'analitzaran diferents intervencions de salut digital que ja s'estan implementant i que comencen a formar part del dia a dia dels processos assistencials i de l'autocura de la salut p...

La salut digital inclou molts aspectes que giren entorn del canvi de paradigma que necessita l'àmbit de la salut.

És important disposar d'eines que ens permetin empoderar ciutadans, pacients i professionals de la salut per tal que s'optimitzi el maneig de la salut i del benestar de les persones. Són moltes les eines tecnològiques que tenen un gran potencial i que ens poden ajudar a dur a terme aquest canvi de paradigma que l'ecosistema de salut necessita.

Ara bé, no totes les eines són igual de vàlides i fiables ni ens aporten el valor necessari. Gràcies a aquesta especialització, l'estudiant podrà començar a endinsar-se en les particularitats de l'ecosistema de la salut digital en diverses zones i regions per tal d'entendre on ens trobem i cap on podem avançar. Paral·lelament, s'analitzaran diferents intervencions de salut digital que ja s'estan implementant i que comencen a formar part del dia a dia dels processos assistencials i de l'autocura de la salut per part de la ciutadania.