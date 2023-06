Diploma de Postgrau de Cultura Contemporània

Teoria social i cultura contemporània (5 crèdits ECTS) L'assignatura aspira a donar una visió panoràmica general dels principals debats en la teoria social i cultural contemporània. Es planteja a partir d'un temari general que té com a objectiu englobar els fonaments contemporanis de la teoria social i cultural, combinant l'aproximació teòrica -el coneixement dels pensadors i teories contemporànies- amb l'acostament a debats contemporanis concrets sobre qüestions rellevants per a la matèria. [

El Postgrau de Cultura contemporània s'endinsa en les dinàmiques i el paper de la cultura contemporània en la configuració de la societat contemporània

1r semestre

Teoria social i cultura contemporània (5 crèdits ECTS)

L'assignatura aspira a donar una visió panoràmica general dels principals debats en la teoria social i cultural contemporània. Es planteja a partir d'un temari general que té com a objectiu englobar els fonaments contemporanis de la teoria social i cultural, combinant l'aproximació teòrica -el coneixement dels pensadors i teories contemporànies- amb l'acostament a debats contemporanis concrets sobre qüestions rellevants per a la matèria. [més informació]



Cultura i poder (5 crèdits ECTS)

L'assignatura es proposa realitzar un recorregut per les reflexions i debats existents sobre les diferents formes i estratègies amb les quals el poder intervé en el desenvolupament, l'expressió i l'evolució de la cultura: des de l'estudi de les formes institucionalitzades de legitimació del poder existents en el món contemporani o els conflictes que planteja la diversitat cultural i les respostes que s'han apuntat, a l'anàlisi de les polítiques de construcció del coneixement i la cultura, els mecanismes de representació de l'alteritat o les crítiques i aportacions realitzades pels teòrics subalterns. [més informació]



Cultura i identitat (5 crèdits ECTS)

L'assignatura indaga en la transformació de la identitat individual i col·lectiva des de l'adveniment de la modernitat, i molt especialment en els girs que ha patit la identitat en les darreres dècades. Resseguirem aquestes transformacions a través de fenòmens com ara l'emergència de l'individualisme expressiu, la nova sensibilitat religiosa, o el sentiment de pertinència nacional. Ens detindrem, molt especialment, en el paper dels diferents artefactes culturals en la construcció, recreació, legitimació o problematització d'aquestes transformacions identitàries. [més informació]



2n semestre

Cultura i subjectivitat (5 crèdits ECTS)

La matèria estudia com diverses formes de producció cultural representen i són part activa dels processos de construcció de la subjectivitat. Es posa èmfasi especial en l'anàlisi entre allò social i allò psíquic i es reflexiona sobre els problemes epistemològics i ètics que planteja la construcció del subjecte, la relació del jo amb el seu entorn i la seva capacitat d'autoreflexió, la relació entre el subjecte i la materialitat social i cultural, el desig, la regulació dels plaers i la transgressió, la relació entre subjectivitat i estètica. Es posa especial atenció a qüestions de gènere i sexualitat.



Cultura i mercat (5 crèdits ECTS)

L'assignatura proposa una articulació històrico-crítica entre cultura i mercat, un recorregut que servirà per entendre el canvi en la societat i la cultura contemporànies. Aquest camí ens portarà a parlar de producció cultural, de mercat i cultura de consum, d'art i de cultura popular, de moda i de com tot això construeix la nostra subjectivitat, amb atenció a les "formes de vida" i les jerarquies socials. [més informació]



Treball final de postgrau (5 crèdits ECTS)

En aquest treball l'estudiant ha d'elaborar un estudi original (en forma d'assaig, estat de la qüestió, anàlisis comparada, etc), entorn d'una obra, un autor, un corrent literari, o altres problemes associats a la temàtica del postgrau. Per a fer-ho comptarà amb la direcció d'un especialista que el guiarà en la seva recerca.