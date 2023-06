Diploma de Postgrau de Reptes Filosòfics Contemporanis

Israel Rodríguez Giralt

Doctor en Psicologia Social (UAB). Coordinador del grup de recerca Care and Preparedness in the Network Society, CareNet (IN3, UOC). Treballa en el camp dels estudis socials de ciència i tecnologia (STS) investigant noves formes d'experimentació social, mobilització ciutadana i debat públic en situacions de crisi, desastre i controvèrsies tecnocientífiques públiques. Representant de la línia: Care and community health. Col·labora com a docent en el Màster Internacional d'E-learning de la UOC.