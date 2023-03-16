Es presenta el programa de Comunicació Audiovisual de la UOC

Es presenta el programa de Comunicació Audiovisual de la UOCEl dijous 4 de novembre tindrà lloc la presentació del programa de Comunicació Audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya. L'acte serà a càrrec de Toni Roig, director del programa, i Maria Bestard, consultora i autora de la UOC i coordinadora de la realització de Los Lunnis. Bestard farà la xerrada «Darrera la Luna Lunera: com es fa el programa infantil Los Lunnis». La presentació del programa començarà a les 19.00 hores, i la xerrada a les 19.30 hores, al Centre de Suport de Drassanes (av. Drassanes, 3-5, Barcelona). L'acte és obert a tothom.
Els Estudis de Comunicació Audiovisual formen professionals de la comunicació en l'era digital, en la qual les possibilitats obertes per les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en un entorn global revolucionen aquest àmbit en tots els nivells. En el futur dels mitjans de comunicació, la xarxa electrònica hi ha de tenir un paper fonamental; per això s'ha dissenyat un pla d'estudis en què es dóna una importància especial als nous mitjans digitals i als profunds processos de transformació dels mitjans de comunicació de massa.
L'itinerari de l'estudiant de la llicenciatura de Comunicació Audiovisual consta d'un conjunt de continguts fonamentals en els diferents àmbits de la comunicació audiovisual, que constitueixen un marc conceptual imprescindible, a més d'assignatures dirigides a proporcionar una formació específica.
Aquests estudis s'adrecen a persones que volen completar una formació específica en el camp dels projectes i la informació audiovisual, la creació digital o la investigació sobre comunicació; a persones que tenen interès per tot el que fa referència a l'àmbit orientat a l'edició de vídeo, tractament de so i imatge, i disseny en web, i a persones que duen a terme l'activitat laboral en els diferents àmbits de la comunicació, perquè podran actualitzar-la i millorar-la.