La UOC presenta els seus estudis de Ciències Polítiques i de l'AdministracióEl director dels Estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració de la UOC, Albert Batlle, presentarà aquesta titulació el proper dilluns 30 de maig, a les 19 hores. L'acte, obert a tothom, se celebrarà al Centre de Suport de la Universitat al Barcelonès (av. Drassanes, 3).
Els Estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració tenen per objectiu formar professionals especialitzats en l'anàlisi rigorosa de la realitat política i social i el coneixement de la gestió pública en un marc internacional fortament globalitzat i dinàmic. A la UOC, constitueixen un itinerari curricular transversal que proporciona a professionals de l'esfera de l'economia, del dret, del periodisme i els mitjans de comunicació, de la cultura i l'àmbit humanístic un coneixement complementari, i a la vegada profund, de la realitat política i de l'administració pública.
D'acord amb els interessos dels estudiants de la UOC s'ha creat, seguint criteris de rigor acadèmic, un pla d'estudis caracteritzat per una gran modularitat i que s'adapta a diferents necessitats formatives i ritmes d'aprenentatge. Els itineraris s'han dissenyat de manera que l'estudiant pot obtenir gradualment titulacions progressives que condueixen a la titulació final desitjada (llicenciatura, màster, postgrau o certificat universitari de curs d'especialització) tot adquirint coneixements per al seu enriquiment personal i les competències professionals que li seran útils en el mercat laboral.
Cal confirmar assistència enviant un missatge a informacio@uoc.edu o trucant al 902 141 141.