La Virtual, la cooperativa de la UOC, té un nou president i enceta una nova etapaLa cooperativa de la Universitat Oberta de Catalunya comença el curs 2006-07 amb un nou president, Agustí Mañosa, i amb la voluntat d'ampliar el seu compromís amb els socis, amb la Universitat i amb la societat. Mañosa, que es va graduar en aquesta universitat, exerceix actualment de tutor dels Estudis d'ADE. La Virtual és la primera cooperativa catalana basada en sistemes telemàtics i té més de 30.000 socis.
La cooperativa de la UOC es va constituir l'any 1996 en el si d'aquesta universitat amb l'objectiu de donar servei a la seva comunitat universitària amb tot allò que necessiten estudiants, professors i treballadors per a la seva activitat a la Universitat. La Virtual s'adhereix als principis i valors que la inspiren adoptant un model de gestió i comunicació amb els socis basat en les tecnologies de la informació i la comunicació. Diàriament col·labora en l'obtenció d'avantatges i la prestació de serveis als membres de la seva comunitat. Amb més de 30.000 socis, La Virtual es troba entre les cooperatives amb més socis del nostre país. En aquesta nova etapa les persones associades són el centre de la seva activitat, que s'orienta a aquestes persones adoptant línies de treball que donin resposta a la situació acadèmica i professional del soci i a les seves necessitats. Però, a més d'aquests compromisos amb els socis i sòcies i amb la UOC, la Virtual és una cooperativa compromesa amb la societat, de manera que contribueix amb accions concretes a la seguretat del comerç per Internet i a un comerç sostenible i solidari. Així, entre els proveïdors habituals, es prioritzen iniciatives socials, cooperatives i petites empreses, i es dóna suport a campanyes de comerç just o de seguretat en el comerç virtual, entre altres accions.
Nou Consell Rector de La Virtual
Els socis de la cooperativa han escollit, en assemblea general extraordinària i per als pròxims quatre anys, un nou Consell Rector, presidit per Agustí Mañosa, tutor dels Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses i graduat a la UOC, amb nou vocals, entre els quals hi ha estudiants, professors i membres del personal de gestió d'aquesta universitat. La Virtual es basa, igual que la resta de cooperatives, en els valors de l'autoajuda, l'autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l'equitat i la solidaritat. Aquests valors s'apliquen mitjançant el compliment de principis com el control democràtic, la gestió per part dels socis o el treball per a aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats.