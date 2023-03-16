La UOC gradua prop de 4.000 estudiants a Barcelona i Madrid

La UOC gradua prop de 4.000 estudiants a Barcelona i MadridL'Auditori de Barcelona i l'Auditori Nacional de Música de Madrid seran els escenaris dels actes de graduació dels prop de 4.000 estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya que van acabar el curs passat (2005-06) titulacions homologades, cursos de postgrau o màster o el doctorat a la Universitat. La rectora, Imma Tubella, presidirà els actes, i els padrins de la promoció seran l'escriptor i antropòleg Joan Francesc Mira i el rector de la Universitat Autònoma de Madrid Angel Gabilondo. Les dates de celebració d'aquests actes són l'11 de novembre a Barcelona i el 18 del mateix mes a Madrid.
L'acte de graduació a l'Auditori serà el vuitè que celebra la Universitat Oberta de Catalunya des que es va crear, l'any 1995. Juntament amb els graduats, hi seran presents la rectora, Imma Tubella, que presidirà l'acte; el padrí de la promoció, que enguany és l'escriptor i antropòleg Joan Francesc Mira, i també directors d'estudis i de programa i professors de la UOC. En representació dels estudiants de la promoció, els graduats Ricard Ruiz de Querol (doctorat) i Ignasi Buyreu (Ciències del Treball) adreçaran unes paraules als assistents. Les interpretacions de les peces musicals de l'acte aniran a càrrec de la Coral de la UOC, una iniciativa que ha nascut per voluntat i interès dels mateixos estudiants. Del total de graduats, 1.993 són de titulacions homologades en català, 609 de titulacions homologades en castellà, 1.193 de formació de postgrau, 109 del DEA i 1 de doctorat. La UOC celebra dos actes de graduació: el que tindrà lloc el dia 11 de novembre a Barcelona i el que se celebrarà a Madrid el dia 18 del mateix mes.