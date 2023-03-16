La UOC ja treballa des del districte 22@La rambla del Poblenou, número 156, acull el nou edifici de la Universitat Oberta de Catalunya, situat al districte del 22@. En total, 394 persones de la Universitat s'han traslladat a aquest edifici de 4 plantes i 6.241,4 m2 construïts. Entre aquestes persones que ja hi treballen hi ha tant personal docent (Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, Informàtica i Multimèdia, i Psicologia i Ciències de l'Educació) com personal de gestió (Màrqueting, Secretaria, part de l'àrea d'Economia i Servei Lingüístic, entre altres grups).
Una de les característiques del nou edifici són els espais diàfans, sense parets. Gairebé tota la gent treballa agrupada sense cap separació d'obra; el que sí que hi ha són armaris i paravents col·locats de manera estratègica i que estructuren els espais. A més, l'edifici té diversos equipaments, com una sala polivalent per a les activitats dels treballadors fora dels horaris laborals, tres magatzems, dos menjadors, una sala de videoconferència i diverses sales de reunions equipades amb pantalla de plasma i ordinador. Aquest edifici de la UOC forma part d'un conjunt de tres edificis construïts a l'interior de l'illa limitada per la rambla del Poblenou i els carrers de Sant Joan de Malta, Perú i Bolívia de Barcelona. Aquest entorn havia estat la fàbrica tèxtil de Can Jaumandreu i la proposta arquitectònica vol no aïllar els dos edificis industrials (nau i xemeneia) de l'edificació de nova planta. A més, s'ha fet servir el maó vist com a material de façana per a no trencar amb la imatge de l'antiga fàbrica.
Districte 22@
El 22@ transforma 200 hectàrees industrials del centre de Barcelona en un innovador districte productiu destinat al desenvolupament d'activitats intensives en coneixement. Així, les principals universitats catalanes i nombrosos centres de formació, de recerca i de transferència tecnològica han apostat per aquest districte.