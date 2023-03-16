La UOC posa en marxa una nova edició dels cursos d'estiu

La UOC posa en marxa una nova edició dels cursos d'estiuLa UOC posa en marxa, aquest juliol, la novena Universitat Oberta d'Estiu i la cinquena Universidad Virtual de Verano. En aquesta edició s'ofereixen més de cent cursos en llengua catalana i castellana, que s'organitzen en diferents àmbits de coneixement: empresa i economia, dret i ciències polítiques, humanitats, psicologia, educació i salut, informàtica i multimèdia, llengües i cultures, i societat de la informació i la comunicació. Els cursos seran del 3 al 28 de juliol.
Com a novetats es destaquen els cursos "Blogs personals: l'expressió individual en la xarxa global", "El retorn de la Xina als mercats mundials", "La responsabilitat social de l'empresa", "Ciberfeminisme a través de l'art. Dones net.artistes", "Fotografia i retoc digital amb programes lliures i gratuïts", "Passejades per la ciutat", "Patrimoni, identitat i dret cultural" i "Antropologia del cos", entre altres. Aquests cursos breus estan oberts a tots els estudiants i comunitat UOC, a estudiants d'altres universitats i, en general, a totes les persones interessades a actualitzar coneixements, adquirir-ne de nous o aprofundir en algun dels camps que s'hi estudien. Els cursos d'estiu donen la possibilitat d'obtenir un certificat d'aprofitament i crèdits reconeguts de lliure elecció a les persones que superin l'avaluació contínua. Es pot tenir més informació escrivint a l'adreça infoseminaris@uoc.edu o trucant al telèfon 902 372 373.