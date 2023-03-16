Investidura de Jordi Pujol i William Mitchell com doctors honoris causa

Investidura de Jordi Pujol i William Mitchell com doctors honoris causaEl 9 de juny tindrà lloc a la Universitat Oberta de Catalunya l'acte d'investidura de doctor honoris causa del Dr. William J. Mitchell i el M. Hble. Sr. Jordi Pujol i Soley. L'acte se celebrarà a la seu de la Universitat.
William J. Mitchell serà investit per la seva contribució decisiva a la introducció de les TIC en l'arquitectura i el disseny urbà i a l'estudi de la identitat en relació amb la modificació dels espais de la societat xarxa. Mitchell és professor d'Arquitectura i Art Multimèdia i Ciències a l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). Serà apadrinat pel vicerector de Tecnologia de la Universitat, el doctor Llorenç Valverde.
Jordi Pujol i Soley serà investit en reconeixement dels seus mèrits en els àmbits polític, econòmic, social, cultural i cívic, i per haver tingut el món universitari com una de les prioritats de la seva acció de govern, durant la qual va ser constituïda la Universitat Oberta de Catalunya. Serà apadrinat per l'exrector de la UOC, el doctor Gabriel Ferraté.