La UOC impulsa la creació d'una xarxa d'innovació formada per més de trenta universitats llatinoamericanes

La UOC impulsa la creació d'una xarxa d'innovació formada per més de trenta universitats llatinoamericanesLa Universitat Oberta de Catalunya, per mitjà de la Càtedra Unesco d'E-learning, ha impulsat la creació de la Xarxa d'Innovació Universitària (RIU), que agrupa trenta universitats llatinoamericanes i centres d'investigació pioners en l'ensenyament virtual. L'objectiu és fomentar l'intercanvi d'idees, i la col·laboració i la creació compartida en matèria d'innovació universitària.
La feina de RIU s'articula en cinc nodes o projectes d'interès: les plataformes educatives de codi obert, els continguts educatius oberts, els cursos compartits, la comprovació de la qualitat de l'aprenentatge virtual per mitjà de la certificació d'agències públiques o privades i la governança i lideratge. L'objectiu d'aquesta xarxa és convertir-se en una plataforma activa de reflexió i anàlisi sobre els reptes que ha d'afrontar la universitat al segle XXI, de promoció de la innovació tecnològica i de posada en marxa d'iniciatives de canvi i millora en l'àmbit universitari. Entre altres projectes, es planteja compartir recursos d'aprenentatge, crear un espai virtual per a la discussió, treballar sobre la mobilitat virtual d'estudiants i professors o posar en marxa un programa de doble titulació. En l'actualitat, formen part d'aquesta xarxa, a més de la UOC, institucions d'ensenyament superior i investigació de Colòmbia, la República Dominicana, Puerto Rico, el Perú, Mèxic o Xile.