14/6/07 · Institucional

Investidura d'Alain Touraine com a doctor honoris causa

El 19 de juny tindrà lloc a la Universitat Oberta de Catalunya l'acte d'investidura de doctor honoris causa d'Alain Touraine. L'acte, al qual assistiran autoritats acadèmiques i polítiques, se celebrarà a la seu de la Universitat (avinguda del Tibidabo, 39) a les 12 hores.

El professor Alain Touraine, director de l'Ecole des Hautes Etudes de Ciències Socials de París, rep aquest doctorat pels seus nombrosos mèrits. La seva dilatada trajectòria intel·lectual i la seva producció científica en l'àmbit de les ciències socials l'han convertit en un dels teòrics més prestigiosos i emblemàtics i un referent indispensable per als estudiosos a l'hora d'interpretar l'evolució dels models de societat del segle XX, no solament a Europa sinó també a l'Amèrica Llatina. D'una manera especial, sobresurt la seva contribució a l'anàlisi de la societat postindustrial, a les relacions entre universitat i societat i, sobretot, a una teoria sociològica centrada en el subjecte com a font primera de l'acció social. Touraine va ser alumne de l'Ecole Normale Supérieure el 1945 i catedràtic d'història el 1950. Després va ser nomenat, successivament, assistent de recerca i investigador al CNRS (Centre National pour la Recherche Scientifique), càrrec que va ocupar fins al 1958. Entre el 1952 i el 1953 va ser Rockefeller Fellow a les universitats de Harvard, Colúmbia i Chicago. El 1960 va ser designat director d'estudis de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, que després s'anomenaria Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Del 1966 al 1969 exerceix la docència a la Facultat de Lletres de París-Nanterre. Membre de diverses associacions de sociologia, Alain Touraine ha estat, principalment, president de la Societat Francesa de Sociologia, del 1968 al 1970, i vicepresident de l'Associació Internacional de Sociologia, del 1974 al 1978. És membre estranger de nombroses acadèmies: l'Acadèmia Nord-americana de les Arts i les Ciències, l'Acadèmia Polonesa de les Ciències, l'Academia Europaea, l'Acadèmia Mexicana de les Ciències i l'Acadèmia Brasilera de les Lletres. Així mateix és doctor honoris causa de prop de vint universitats de tot el món.

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