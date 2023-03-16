La UOC posa en marxa el màster d'Estudis literaris en l'era digital

La UOC posa en marxa el màster d'Estudis literaris en l'era digitalLa Universitat Oberta de Catalunya posarà en marxa al novembre el màster d'Estudis literaris en l'era digital. Aquest programa vol oferir una àmplia formació en qüestions relatives a les transformacions que la literatura i les seves professions experimenten en la societat de la informació. S'orienta a l'enriquiment dels perfils de gestió cultural que molt sovint acaben desenvolupant els llicenciats de formació humanística (filologia, filosofia i lletres, humanitats, periodisme, etc.). Totes les persones interessades en aquest màster podran assistir a la primera sessió informativa, que tindrà lloc el dia 11 de juliol a la seu de la Universitat (av. Tibidabo, 39) a les 18.30 hores.
El màster d'Estudis literaris a l'era digital es desenvolupa en el marc de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i té un caràcter mixt –de recerca i professionalitzador. A més, inclou un doble vessant: el postgrau d'Estudis literaris i literatura digital (teoria literària i literatura comparada) i un segon postgrau d'Ensenyament de literatura i creació i edició digital de continguts literaris. El primer parteix d'una concepció textual i discursiva de la realitat i vol dotar d'eines de reflexió crítica que ajudin a "llegir" amb una mirada transversal la cultura i les seves noves formes de producció, difusió i consum, fent èmfasi especial en l'entorn digital i en l'a nàlisi comparativa de llenguatges artístics. El segon, el postgrau d'Ensenyament de literatura, se centra en l'anàlisi i el funcionament de les eines que permeten ensenyar literatura en un context d´aprenentatge virtual (e-learning) o aprenentatge mixt (b-learning, ensenyament combinat presencial, semipresencial i amb docència virtual), com més va més freqüent i necessari, alhora que se centra en l'adquisició de destreses en el disseny, la creació i l'edició digital de continguts orientats al seu estudi. A la vegada, cada postgrau és format per dos cursos d'especialització. Tal com explica Laura Borràs, professora dels Estudis de Llengües i Cultures i directora acadèmica del màster, "en el primer postgrau oferim eines per a llegir críticament la cultura (els diaris, la música, la televisió, la publicitat, el cinema...); oferim una mirada crítica sobre la realitat. D'altra banda, el segon postgrau es dedica a la literatura digital i les textualitats electròniques, àmbits que no s'estudien enlloc. Es tracta d'un terreny emergent (ciberteatre, literatura col·lectiva –blogs, wikis...)". La professora Borràs afegeix que "el segon postgrau és molt més aplicat que el primer. S'adreça a professors que es trobin amb el repte de desenvolupar docències mixtes, semipresencials amb punts de virtualitat i que no sàpiguen com s'utilitzen les eines. També oferim una formació específica en temes de creació i edició digital de continguts literaris, és a dir, donem les eines perquè la gent que faci el curs pugui ser autònoma a l'hora de crear continguts literaris". El programa s'adreç especialment a filòlegs, humanistes, crítics d'art i literatura o de mitjans digitals, professors, documentalistes, editors de revistes digitals o portals d'internet, dissenyadors de continguts digitals, gestors de continguts digitals, periodistes i escriptors. Aquest màster serà multilingüe, és a dir, les aules seran espais d'aprenentatge ideats de manera especial perquè siguin accessibles a estudiants de llengua catalana i espanyola.