La UOC gradua prop de 4.400 estudiants a Barcelona i Madrid

La UOC gradua prop de 4.400 estudiants a Barcelona i MadridL'Auditori de Barcelona i Ifema - Feria de Madrid seran els escenaris dels actes de graduació dels 4.377 estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya que van acabar el curs passat (2006-07) titulacions homologades, cursos de postgrau o màster o el doctorat a la Universitat. La rectora, Imma Tubella, presidirà els actes, i els padrins de la promoció seran Tomàs Delclós, subdirector del diari El País i responsable del Ciberpaís, i Gregorio Peces-Barba, president del Congrés dels Diputats (1982-86) i rector fundador de la Universitat Carlos III. Les dates de celebració d'aquests actes són el 10 de novembre a Barcelona i el 17 del mateix mes a Madrid.
L'acte de graduació a l'Auditori serà el novè que celebra la Universitat Oberta de Catalunya des que es va crear, l'any 1995. Juntament amb els graduats, hi seran presents la rectora, Imma Tubella, que presidirà l'acte; el padrí de la promoció, que enguany és Tomàs Delclós, subdirector del diari El País i responsable del Ciberpaís, i també directors d'estudis i de programa i professors de la UOC.
En representació dels estudiants de la promoció, Cristóbal Marco Solsona, graduat en Ciències Polítiques i en el postgrau d'Administració Pública, adreçarà unes paraules als assistents. Les interpretacions de les peces musicals de l'acte aniran a càrrec del Cor de la UOC, una iniciativa que ha nascut per voluntat i interès dels mateixos estudiants.
Del total de graduats, 2.078 són de titulacions homologades en català, 537 de titulacions homologades en castellà, 1.537 de formació de postgrau, 141 de màsters oficials, 82 del DEA i 2 de doctorat.
La UOC celebra dos actes de graduació: el que tindrà lloc el dia 10 de novembre a Barcelona i el que se celebrarà a Madrid el dia 17 del mateix mes.