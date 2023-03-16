La rectora Imma Tubella i l'alcalde de Vinaròs presideixen l'acte del lliurament de premis a la creativitatEl premi Ciutat de Vinaròs de Literatura Digital i el premi del I Concurs de Nadales Virtuals de la UOC seran lliurats en un acte que presidiran la rectora de la UOC, Imma Tubella, i l'alcalde de Vinaròs, Javier Balada, que hi assistirà acompanyat pel regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Vinaròs, Joaquim Arnau Vallina. Aquest lliurament de premis tindrà lloc a la sala d'actes de la UOC el dijous 25 de gener a les 12.30 h.
Premi Ciutat de Vinaròs de Literatura Digital
La directora d'Hermeneia i professora dels Estudis de Llengües i Cultures de la UOC, Laura Borràs, serà l'encarregada de presentar els premis Ciutat de Vinaròs de Literatura Digital, que seran lliurats pel regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Vinaròs, Joaquim Arnau Vallina. Els guanyadors dels premis d'enguany són Isaías Herrero, per l'obra narrativa en llengua castellana 21 días, i un grup d'artistes i investigadors brasilers, per l'obra poètica Pavlador, escrita en llengua portuguesa. La menció especial Vicent Ferrer l'ha rebuda Anton Ferret, per l'obra escrita en català Retorn a la Comallega. El premi Ciutat de Vinaròs de Literatura Digital, que enguany celebra la segona edició, és convocat per l'Ajuntament de Vinaròs i el grup de recerca de la UOC Hermeneia. L'objectiu d'aquest grup de recerca sobre estudis literaris i tecnologies digitals és investigar la irrupció de les tecnologies en els estudis literaris i en la literatura i analitzar-ne les repercussions. També elabora un mapa d'estudis literaris a la xarxa i el posa a l'abast de la comunitat universitària europea mitjançant el web.
I Concurs de Nadales de la UOC
El vicerector de Tecnologia de la UOC i membre del jurat, Llorenç Valverde, serà l'encarregat de presentar i lliurar el premi del I Concurs de Nadales de la UOC. La guanyadora d'aquesta primera edició del Concurs de Nadales de la UOC és Raquel García Cabañas, estudiant del Graduat de Multimèdia a la UOC. Durant l'acte es projectarà la nadala, que fa servir la tècnica del cal·ligrama, és a dir, paraules i frases que formen línies i dibuixos. Amb els desitjos de bon any en diferents idiomes, les imatges en animació Flash mostren un estudiant que escriu una felicitació. El jurat ha valorat la seva originalitat, la creativitat del guió audiovisual, l'excel·lent execució tècnica, l'adequació a la imatge corporativa de la Universitat i l'emblemàtica presentació de la figura de l'estudiant de la UOC.
Cloenda de l'acte
Per acabar l'acte es farà una presentació de la pròxima edició del certamen Ciutat de Vinaròs de Literatura Digital a càrrec de la directora d'Hermeneia, Laura Borràs. Seguidament l'alcalde de Vinaròs, Javier Balada, i la rectora de la UOC, Imma Tubella, oferiran un parlament per tancar la celebració.