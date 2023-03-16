"Europa no és un club cristià; és una realitat molt més heterogènia"

En el marc de la trobada presencial de la UOC, l’antropòleg Jordi Moreras va oferir una conferència sobre les vies per a examinar la identitat musulmana dins el context europeu. L’expert assegura que aquest és un objecte d’estudi que, igual que la identitat europea mateixa, està en contínua transformació, és inabastable des d’una sola perspectiva i genera un debat amb més interrogants que no pas respostes.
Alguns països europeus apliquen exàmens de cultura autòctona als nouvinguts com a mesura per a afavorir la integració. Com valora aquest tipus de propostes?
Tinc la sensació que el fet de demanar una sèrie de contractes de coneixement sobre la societat dacollida s'hauria de limitar, simplement, a tenir les competències lingüístiques adequades; en tot cas, a la voluntat d'accedir a laprenentatge de la llengua, per a millorar la interacció i, per tant, la integració. Preguntar quins van ser els fets del 1714 o qui va ser Guifré el Pilós és comparable a preguntar-ho a la nostra pròpia gent, començant pels adolescents, ja que ens adonaríem que no hi ha gaires persones que coneguin aquest tipus de dades.
En una entrevista publicada recentment, un conegut polític català acusava lactual Govern espanyol de treure pit davant l'Església catòlica i ser condescendent amb lislam. Pensa que alguns discursos polítics europeus fan una discriminació positiva de la confessió islàmica?
Segurament aquestes declaracions shan de llegir en context electoral o preelectoral i amb la voluntat daixecar suspicàcies davant lopinió pública. Penso que la relació que ha mantingut el Govern espanyol amb lEsglésia catòlica ha tingut alguns moments de conflicte per lexposició duna sèrie darguments o motius contradictoris amb la fe catòlica, però això no treu el fet que ja tocava reconèixer levidència daltres cultes religiosos al país. El necessari reconeixement daquest pluralisme no passa perquè a uns senyors sels permeti fer algunes coses que no es permeten a uns altres. El model de relació entre lEstat i la religió catòlica sha mantingut i es continuarà mantenint. Convé fugir daquests arguments tan provocatius que només volen generar malestar.
Polònia va ser lúnic país que va voler introduir sense èxit una referència a les arrels cristianes dEuropa en el projecte de constitució. Lelement religiós ha dentrar en el debat de la construcció europea?
És un tema delicat. Les referències culturals que provenen daquestes tradicions religioses haurien de tenir algun esment, però no les moralitats concretes que provenen dun determinat culte religiós; això, significaria una manera de legitimar la preeminència de determinats cultes respecte daltres. Penso que és un error. Em sembla que es planteja des duna perspectiva incorrecta de lherència històrica per a evitar que altres tradicions, que no són la catòlica, hi siguin presents. És un error de perspectiva haver dincloure referències doctrinals. És molt més acurat parlar de cultures i daquestes aportacions religioses en forma de cultura. Des daquesta òptica, lislam també hi seria present, i també altres tradicions dorigen oriental. Europa no és un club cristià; és una realitat molt més heterogènia.
Les reaccions de la comunitat musulmana per la publicació de les caricatures del profeta Mahoma en un diari danès no contribueixen a crear una imatge de lislam com una religió oberta. En un futur pròxim serà possible fer sàtira de lislam?
Hem de fer sàtira tant dels creients religiosos com dels que no són creients o ho són de partits polítics, dequips de futbol... Ens hem de riure de les persones i de les seves conviccions perquè, en definitiva, forma part de la interacció entre persones. El tema dels símbols és una altra qüestió. En concret, sobre les caricatures, penso que els radicalismes en van fer ús. Hi va haver un malentès entorn de la llibertat dexpressió a lhora de poder reivindicar una identitat reactiva. No és justificable que una sèrie de persones shagin sentit prou ofeses per a voler assassinar-ne una altra que ha expressat una opinió contrària a la seva. Ha de ser així en l'àmbit mundial, però especialment en el cas concret del continent europeu. Hi ha un dret de llibertat dexpressió que ha de ser fonamental, però que també comporta un criteri de responsabilitat. Vaig veure les caricatures i penso que algunes podien tenir una determinada lectura satírica, però altres eren molt mal pensades. En tot cas, necessitem un exercici de llibertat dexpressió coherent. Aquest debat es va generar molt des del cor i no pas des del cap, amb una voluntat de sentir-se ofesos i no dexigir el dret de llibertat amb responsabilitat per a ambdues parts. Penso que hem perdut una oportunitat important en aquest sentit.
Lúltim premi Ramon Llull el va guanyar Najat El Hachmi, una jove catalana dorigen marroquí. Ho considera un èxit de les polítiques dintegració?
Si ho plantegessin a la Najat, diria que no. Jo conec la Najat personalment des de fa molts anys; és una bona amiga i ladmiro molt pel que és una escriptora catalana, no pas perquè hagi fet un trajecte dimmigració i integració amb èxit. Per una altra banda, ella mai no ha portat la bandera de la integració. Ella és una bona escriptora catalana: això és el més important per a tots.