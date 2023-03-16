Nous cursos de català en línia

7/2/08
Nous cursos de català en líniaLa UOC posa en marxa una nova oferta formativa no presencial, el Català obert, cursos de llenguacatalana a l’abast de qualsevol persona o professional. L’objectiu és promourel’aprenentatge de la llengua catalana en la modalitat no presencial i ajudar les habilitatscomunicatives en l’activitat professional o privada. En definitiva, es vol millorar lescompetències lingüístiques dels estudiants.
Amb els cursos del Català obert la UOC també vol preparar els estudiants per a presentar-se a les proves interuniversitàries que permetran obtenir una certificació oficial, homologada per la Generalitat de Catalunya, dels nivells intermedi (antic nivell B) i de suficiència (antic nivell C).
Per a seguir el nivell intermedi, cal tenir un coneixement elemental de la llengua que permeti fer-la servir en diverses situacions comunicatives, encara que la competència lingüística sigui limitada. Per a seguir el nivell de suficiència, cal tenir un coneixement de la llengua equivalent al nivell intermedi i fer-la servir amb normalitat, oralment i per escrit, en un ampli ventall de situacions comunicatives.
Els cursos de català tindran una durada de 120 hores i una extensió de 3 mesos. Per a superar-los, caldrà seguir l’avaluació contínua, que consta d’un conjunt d’activitats guiades i comentades per consultors experts, que permet mesurar l’aprenentatge progressiu de l’estudiant i l’assoliment dels objectius del curs.
Els estudiants que cursin el Català obert tindran a la seva disposició un consultor, que és la persona que guia l’estudiant durant tot el curs i l’orienta en les activitats de treball individual, resol els dubtes de contingut i avalua el progrés acadèmic en el nivell en què l’estudiant s’ha matriculat, d’acord amb el pla docent dissenyat.
Per a matricular-se als cursos del Català obert no cal tenir cap titulació acadèmica.
Pel que fa als recursos didàctics, consten d’un pla docent, de material multimèdia de vuit mòduls en cada un dels quals es tracta d’una matèria diferent (ortografia, morfologia, sintaxi, lèxic, comunicació oral, comprensió lectora, expressió escrita i una síntesi d’història de la llengua), d’itineraris d’aprenentatge (que indiquen a l’aprenent els continguts que cal seguir per a assolir els coneixements que corresponen a cada un dels nivells: intermedi i suficiència) i dels recursos complementaris que hi ha a la xarxa recollits a l’aula virtual i al material didàctic.