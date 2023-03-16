La UOC i IBM firmen un acord de col·laboració tecnològica i científica

La UOC i IBM firmen un acord de col·laboració tecnològica i científicaLa UOC i IBM han firmat un acord marc de col·laboració tecnològica i científica que permetrà augmentar les actuacions entre ambdues parts en matèria de formació i recerca en noves tecnologies, com també desenvolupar dos projectes formatius. Aquesta aliança ratifica una relació de col·laboració, que es va inaugurar el 1998 amb la creació d'una càtedra conjunta.
Imma Tubella, rectora de la UOC, i Amparo Moraleda, presidenta d'IBM Espanya, Portugal, Grècia, Israel i Turquia, han firmat un conveni de col·laboració, que té com a objectiu treballar conjuntament per al perfeccionament de la formació acadèmica i l'adequació dels estudiants de la Universitat. Amb aquest propòsit, IBM col·laborarà en el disseny i elaboració del temari i el material del curs de postgrau d'una nova disciplina docent, que tindrà el nom d'SSME (Services Science, Management and Engineering) o Ciència dels serveis, de 150 hores lectives.
En aquesta línia de col·laboració, la companyia aportarà professionals amb coneixement i experiència en aquesta àrea de negoci, com també el material formatiu necessari per a fer aquesta assignatura, que es preveu que evolucionarà fins a ser considerada títol de postgrau.
Al seu torn, la UOC, institució encarregada de la gestió de l'activitat, aportarà la documentació i el material necessaris per a fer les classes, i també la infraestructura necessària per a posar en marxa el curs, la data prevista de llançament del qual es compta que serà a mitjan 2008.
Millora de l'accessibilitat per a discapacitats
D'altra banda, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) i IBM han segellat un acord marc de col·laboració científica, que inclou una iniciativa de treball conjunt sobre usabilitat, mobilitat i accessibilitat en banca.
Amparo Moraleda, presidenta d'IBM Espanya, Portugal, Grècia, Israel i Turquia, i Óscar Aguer, representant de la FUOC, han firmat un conveni de col·laboració per a treballar conjuntament en el disseny d'eines que facilitin els serveis bancaris, d'autoservei, siguin caixers automàtics o entitats en línia. L'objectiu és emfatitzar el valor de la usabilitat i de l'accessibilitat en aquest tipus de plataformes bancàries, per a millorar l'experiència dels usuaris, posant l'accent en l'adaptació d'aquestes plataformes a les necessitats específiques de discapacitats físics i sensorials.
Al llarg del procés de col·laboració, que inclou l'elaboració d'informes i prototips tècnics, IBM aportarà el saber fer de professionals especialitzats en les àrees de comerç i banca, que participen en el European Banking Industry Solution Center, situat a la ciutat de Barcelona.
Per la seva banda, la FUOC contribuirà aportant experts amb competències en l'àrea de personalització, usabilitat i accessibilitat d'aplicacions informàtiques.