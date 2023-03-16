El projecte My Way de la UOC guanya el premi Gold als IMS Learning Impact Awards

El projecte My Way de la UOC guanya el premi Gold als IMS Learning Impact AwardsEl projecte de la UOC My Way, que permet transformar continguts a mida i en diversos formats, ha guanyat el premi Gold als Learning Impact Awards que concedeix l’IMS Global Learning Consortium. El lliurament dels guardons ha tingut lloc el dia 14 de maig a Austin, Texas, i hi han participat Llorenç Valverde, vicerector de Tecnologia; José Manuel Rivera, de Tecnologia Educativa, i Eva de Lera, col·laboradora de la mateixa àrea.
Els Learning Impact Awards reconeixen els usos més impactants de la tecnologia com a suport a l’aprenentatge. El jurat avalua i premia els serveis i productes que tenen un alt impacte tecnològic en l’ensenyament. Així, han concedit el premi Gold al projecte My Way entre el centenar de projectes que s’hi havien presentat. L’IMS també concedeix els guardons Platinum, Silver i Bronze. Aquests premis es lliuren en el marc d’un congrés anual que reuneix els líders mundials del sector i en el qual es presenten i debaten temes per a millorar la qualitat i l’accés a l’educació.
Per a Llorenç Valverde, aquest premi significa “un reconeixement internacional a la feina que estem fent i un indicador que anem pel bon camí”. A la vegada, “és un missatge de confiança per als nostres alumnes i la comunitat UOC, que poden continuar confiant en el treball que fem per millorar la qualitat de l’entorn d’estudi que oferim, i és també un estímul per a totes les persones involucrades en aquest projecte”, conclou el vicerector.
El projecte My Way posa a disposició de cada persona el format de contingut que necessita en cada moment mitjançant tècniques d’interacció d’humans i ordinadors, metodologies de disseny centrat en l’usuari i aplicant transformacions XML. A partir d’un únic document base en aquest sistema es generen formats de sortida de veu –es pot baixar el material en un iPod o un CD per a escoltar-lo–, web, llibres en paper, llibres digitals o Daisy, sistema utilitzat per persones invidents.
Aquest és un projecte en curs a la UOC, que ja ha transformat en XML més d’un miler dels materials que facilita als seus estudiants. A partir d’aquí, i seguint criteris de disseny centrat en l’usuari, es dóna sortida a aquests materials en diferents formats, com el digital, l’àudio –es treballa en un projecte pilot amb professors i professionals de la ràdio– o el Daisy.
Tot això comporta avantatges tant econòmics com de satisfacció de l’usuari, que van des de la reducció de les despeses o el temps de producció i la reutilització de continguts fins a la millora de la qualitat del material o la creació de continguts accessibles en qualsevol circumstància o moment. Cada format respon a les necessitats, capacitats i preferències de diferents tipus d’usuari. My Way es basa en programari lliure.
Aquest projecte s’ha fet amb la col•laboració de les empreses Editorial UOC, Eureca Media, GEC, Fundació IBIT, Technosite (ONCE), Tecsidel, Translendium, Xperience Consulting. Ha estat finançat parcialment pel programa PROFIT per a la innovació del Ministeri de Ciència i Tecnologia.
IMS Global Learning Consortium
És una associació sense ànim de lucre que agrupa un centenar d’organitzacions d’arreu del món i té l’objectiu de millorar l’aprenentatge mitjançant l’ús de la tecnologia. Els seus membres treballen en qualsevol dels camps de l’aprenentatge en línia: proveïdors de maquinari i programari, institucions educatives, agències governamentals, editorials, proveïdors de continguts multimèdia i altres consorcis. IMS proporciona un fòrum neutral en què els membres treballen conjuntament per promoure l’ús de la tecnologia i transformar, així, l’ensenyament i l’aprenentatge.