La UOC investeix doctor honoris causa Berners-Lee, pare del World Wide WebTimothy Berners-Lee, fundador del World Wide Web, serà investit doctor honoris causa per la Universitat Oberta de Catalunya el dia 10 d'octubre. Aquesta és la més alta distinció acadèmica concedida a títol d'honor a una persona, en reconeixement dels seus mèrits i de la seva labor. La rectora de la UOC, Imma Tubella, i Manuel Castells, president de la Comissió Científica de la Recerca i el Doctorat de la Universitat i padrí del nou doctor honoris causa, participaran en l'acte d'investidura, que se celebrarà a la seu de la UOC a partir de les 12 hores.
Tim Berners-Lee, llicenciat en Física al Queen's College de la Universitat d'Oxford (1976), va idear el World Wide Web l'any 1990, a més del primer navegador web i el primer servidor web, amb l'objectiu principal de crear una xarxa de continguts de format digital per a ser compartits, mitjançant la combinació de l'hipertext i internet.
El 1994 va fundar el World Wide Web Consortium al Laboratori de Ciències de la Computació (LCS) de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). Des d'aleshores ha estat director d'aquesta entitat, encarregada de coordinar el desenvolupament mundial del web, juntament amb equips del MIT, l'ERCIM europeu i la universitat japonesa de Keio. El World Wide Web Consortium s'encarrega de definir i coordinar estàndards i recomanacions per tal de garantir i mantenir la qualitat al web. Una de les característiques principals de la seva tasca –que ha fet que internet i el WWW hagin esdevingut tan populars– és la utilització constant d'eines i estàndards oberts i lliures. Des del World Wide Web Consortium continua promovent la seva visió del WWW com una força per a incentivar el canvi social i la creativitat de l'individu.
La seva indiscutible contribució al desenvolupament de les tecnologies de la informació i, especialment, a la seva socialització l'han fet mereixedor de nombrosos reconeixements acadèmics internacionals, dels quals cal destacar els següents: membre de la Royal Society, premi Príncep d'Astúries, membre honorífic de la Royal Society of Arts i el 2004 cavaller comandant de l'Orde de l'Imperi Britànic per sa Majestat la reina Isabel II, entre molts altres.
És autor de Weaving the Web [ 'Teixint la xarxa'], obra en què analitza el passat, el present i el futur del web, entre altres publicacions destacades.
Acte d’investidura en directe per la xarxa
L’acte d’investidura es podrà seguir en directe per internet al portal de la Universitat amb un canal de videostreaming entre les 12 del matí i les 2 del migdia. A més, com en actes anteriors, posteriorment es penjaran a l’espai de la UOC d’ honoris causa el vídeo de resum de l’acte i fragments dels diferents moments, un recull de fotografies i els documents que s’hi relacionen, com la laudatio i els discursos.