La UOC, la Generalitat i les Nacions Unides potenciaran les TIC a lAmèrica Llatina

La UOC, la Generalitat i les Nacions Unides potenciaran les TIC a lAmèrica LlatinaFomentar l’aprenentatge virtual i les TIC com a eines de desenvolupament a l’Amèrica Llatina és l’objectiu del memoràndum d’entesa que signaran avui el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), l’Agència Catalana de Cooperació en el Desenvolupament (ACCD), la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat (STSI) i la UOC. En la firma, que tindrà lloc a les 12 h a la seu de l’ACCD (Via Laietana, 14), hi participarà la sotssecretària general i directora regional del PNUD per a l’Amèrica Llatina i el Carib, Rebeca Grynspan.
Aquest acord preveu establir un marc de col·laboració que fomenti l’ús de les TIC, especialment entre els líders locals i els cooperants internacionals, i permeti l’enfortiment de la governabilitat democràtica i el desenvolupament humà a l’Amèrica Llatina. Això tindrà lloc mitjançant la promoció de l’aprenentatge virtual i les TIC com a eina per a generar i multiplicar xarxes de cooperació al territori llatinoamericà i afavorir la recerca i innovació en matèria d’ e-learning. També es vol estendre l’ús del programari lliure a l’Amèrica Llatina com a instrument per a reduir la divisòria digital a la regió.
L’origen d’aquesta col·laboració és el Projecte Campus, nascut el 2006 amb el finançament de la Generalitat de Catalunya i el lideratge de la UOC, que compta amb la participació del departament de Governació.
El PNUD treballa en el camp de l’aprenentatge virtual per promoure el desenvolupament humà i la governabilitat en aquesta regió a través de l’Escola Virtual per a l’Amèrica Llatina i el Carib, que ha rebut des del 2005 el suport de l’ACCD i l’acompanyament tècnic de la UOC. Gràcies a aquest suport, l’Escola Virtual del PNUD ha format més de 1.500 joves líders polítics, cívics i socials, funcionaris públics i periodistes en la promoció del desenvolupament humà i la democràcia ciutadana en aquesta regió llatinoamericana.
Rebeca Grynspan és de Costa Rica. Economista i sociòloga, des del desembre del 2005 ocupa el càrrec de sotssecretària general i directora regional del PNUD per a l’Amèrica Llatina i el Carib, regió en què el PNUD té 24 oficines de país, amb un total de més de 800 funcionaris. Ha col·laborat com a assessora i investigadora en organismes com el Banc Mundial i l’ECOSOC de les Nacions Unides i és autora de nombrosos informes i treballs sobre política social i econòmica, gènere i pobresa.