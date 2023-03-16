La UOC gradua prop de 4.600 estudiants a Barcelona i Madrid

La UOC gradua prop de 4.600 estudiants a Barcelona i MadridL'Auditori de Barcelona i l'Auditori Nacional de Música de Madrid seran els escenaris dels actes de graduació dels prop de 4.600 estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya que van acabar el curs passat (2007-08) algun dels programes de primer i segon cicle, els màsters, els cursos de postgrau o el doctorat que ofereix la UOC en català i espanyol. La rectora, Imma Tubella, presidirà els actes, i el padrí de la promoció que es graduarà a Barcelona serà el periodista Miquel Calçada. Les dates de celebració d'aquests actes són el 8 de novembre a Barcelona i el 29 del mateix mes a Madrid.
Dos actes a Barcelona
A causa del gran volum de graduats, es faran dos actes: un, a les 9.30 hores, per als estudiants dels Estudis d'Economia i Empresa i dels Estudis de Dret i Ciència Política; i un altre, a les 12.30 hores, per als estudiants dels Estudis de Llengües i Cultures, de Ciències de la Informació i de la Comunicació, d'Humanitats, de Psicologia i Ciències de l'Educació, d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, de màsters i postgraus i del doctorat sobre la Societat de la Informació i el Coneixement.
Tots dos actes de graduació en català tindran lloc el dia 8 de novembre a l'Auditori (Lepant, 150). El discurs del padrí de la promoció anirà a càrrec de Miquel Calçada, periodista i cofundador del Grup Flaix. I els representants de les promocions seran Pere Giménez Zorraquino, graduat en Ciències Empresarials, i Daniel Latorre Sarle, graduat en Comunicació Audiovisual.
L'acte a Madrid
L'acte de graduació també tindrà lloc a Madrid el 29 de novembre, a partir de les 12 hores a l'Auditori Nacional de Música (Príncipe de Vergara, 146). El representant d'aquesta promoció serà Guillermo María Sanz Junoy, graduat en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió.
L'acte de graduació és una cerimònia oficial de reconeixement per a totes les persones que al llarg del darrer curs han completat els requisits acadèmics indicats al seu pla d'estudis i, per tant, s'han fet mereixedores d'un títol acadèmic de la UOC.
UOC Alumni
Amb la finalitat que els graduats puguin mantenir un espai de desenvolupament personal i professional, es posa en marxa UOC Alumni, un espai de relació de la Universitat Oberta de Catalunya amb els graduats i amb la societat. La missió és fer realitat una xarxa de persones que tenen en comú la seva formació a la UOC i que hi troben un espai de creixement personal i professional.
Acte de graduació en directe per la xarxa
La graduació es podrà seguir en directe per internet al web oficial de l'acte amb un canal de videostreaming entre les 12.30 del matí i les 13.15 del migdia.