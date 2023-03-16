3.000 persones celebren l'acte de graduació de la UOC

3.000 persones celebren l'acte de graduació de la UOCAquest dissabte 8 de novembre, 3.000 persones entre graduats, familiars i amics van omplir l'Auditori de Barcelona per celebrar l'acte de graduació de la UOC. Prop de 4.600 estudiants d'aquesta universitat van acabar el curs passat (2007-08) algun dels programes de primer i segon cicle, els màsters, els cursos de postgrau o el doctorat que ofereix la UOC. En l'acte hi va participar la rectora, Imma Tubella, el padrí de la promoció, que enguany era el periodista Miquel Calçada, i membres de l'equip de govern de la Universitat. Els representants de les promocions van ser Pere Giménez Zorraquino, graduat en Ciències Empresarials, i Daniel Latorre Sarle, graduat en Comunicació Audiovisual.
Miquel Calçada s'estrenava com a padrí d'una promoció de graduats i es va referir a ells dient-los que s'havien de sentir «privilegiats per haver acabat aquesta primera etapa d'un viatge acadèmic», i els va reconèixer l'esforç i la dedicació constant: «Tota aquesta gent que avui ha aconseguit aquest diploma no hauria arribat aquí sense autodisciplina». Segons el popular periodista, «la UOC permet continuar compaginant tot un seguit d'activitats, siguin laborals, domèstiques o, fins i tot, vitals».
Laia León, graduada en Ciències Empresarials, diu que «torna a tenir diumenges després de sis quadrimestres» estudiant a la UOC. La Laia ha estat mare quan ja acabava la diplomatura: «Vaig fer els últims exàmens donant el pit». Per a la Laia, estudiar a la UOC «ha estat molt satisfactori i m'ha donat molta agilitat, he aprofitat molt més el temps en estudiar», i no l'ha perdut «en trasllats, anant amunt i avall, aparcant, en caravanes...».
Una altra de les graduades en Ciències Empresarials és Maria Teresa González, que continua estudiant Administració i Direcció d'Empreses a la UOC. «He trigat entre 4 i 5 anys a acabar la carrera. M'he compaginat molt bé la feina i la família, i he tingut la sort que, com que no tinc fills, he tingut més temps. A part, la UOC ens dóna moltes facilitats. Avui tinc la sensació d'haver arribat on jo volia i, a més, tinc més fites, m'he animat a treure'm la llicenciatura i, a part, un postgrau d'especialitat. Estic encantada."
Pere Barnús Manyé, graduat en Turisme, va començar la carrera fa uns tres anys. «Estic molt agraït per aquest sistema virtual que em permet fer uns estudis que d'una altra manera no podria fer. Actualment curso un segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques. El "malson" de les PAC encara no se m'ha acabat, tot i que és una fita important haver acabat el primer cicle de Turisme, i això és un gran incentiu per a seguir aquest segon cicle i arribar a treure'm una llicenciatura. Avui em sento magnífic, esplendorós, ple d'ànims per a continuar, per a trobar-me amb companys i companyes que hem estudiat junts... És un acte emotiu al qual val la pena assistir».
Javier Martín Arias, graduat en Ciències del Treball, ja ha fet quatre carreres a la UOC: «Vaig començar l'any 1998 amb Empresarials, vaig continuar amb Administració i Direcció d'Empreses, Investigació i Tècniques de Mercat i Ciències del Treball. I ara estudio Dret». Va triar la UOC «perquè treballo, i compaginant treball i família l'única manera d'estudiar és amb la UOC». Avui, graduat de la quarta llicenciatura, té la sensació d'«una gran satisfacció personal després de l'esforç que hi he dedicat». És el tercer acte de graduació al qual assisteix, perquè «l'any passat vaig recollir el títol d'ADE i el d'Investigació i Tècniques de Mercat. Quan acabi Dret, si la meva dona m'ho permet, continuaré amb Ciències Polítiques».
Els nous graduats es podran unir a la xarxa Alumni. Segons Maria Parareda, directora d’aquesta àrea, «la UOC crea Alumni perquè els graduats són una part molt important de la Universitat i vol mantenir el vincle amb ells perquè són persones de molt valor. Volem que els graduats puguin continuar actualitzant els coneixements i desenvolupar-se professionalment i personalment».
L'acte de graduació és una cerimònia oficial de reconeixement per a totes les persones que al llarg del darrer curs han completat els requisits acadèmics indicats al seu pla d'estudis i, per tant, s'han fet mereixedores d'un títol acadèmic de la UOC.