La UOC celebra l'acte de graduació de Madrid

La UOC celebra l'acte de graduació de MadridAquest dissabte, 29 de novembre, l'Auditori Nacional de Música de Madrid (Príncipe de Vergara, 146) serà l'escenari de l'acte de graduació dels nous titulats de la UOC. El curs passat (2007-08) prop de 4.600 estudiants d'arreu del món van acabar algun dels programes de primer i segon cicle, els màsters, els cursos de postgrau o el doctorat que ofereix la UOC. La rectora, Imma Tubella, presidirà aquest acte, en què també participaran membres de l'equip de govern de la Universitat. El padrí de la promoció serà Alberto Durán, president del grup Fundosa i vicepresident primer executiu de la Fundació ONCE, i el representant dels graduats serà Guillermo María Sanz Junoy, graduat en Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió.
Aquest acte de graduació és una cerimònia oficial de reconeixement als 4.600 nous graduats que al llarg del darrer curs han completat els requisits acadèmics indicats en el seu pla d'estudis i, per tant, s'han fet mereixedors d'un títol acadèmic de la UOC. En total, la UOC té 16.570 graduats d'arreu del món.
L'acte de Madrid completarà el que es va fer el 8 de novembre a l'Auditori de Barcelona, en què van participar 1.800 persones entre graduats, familiars i amics. En aquell acte la rectora Tubella va definir els graduats com «l'ànima de la UOC» i els va agrair l'«entusiasme i escalf». Per la seva banda, el periodista Miquel Calçada, que s'estrenava com a padrí, es va referir als graduats dient-los que s'havien de sentir «privilegiats per haver acabat aquesta primera etapa d'un viatge acadèmic», i els va reconèixer l'esforç i la dedicació constant: «Tota aquesta gent que avui ha aconseguit aquest diploma no hauria arribat aquí sense autodisciplina». Segons el popular periodista, «la UOC permet continuar compaginant tot un seguit d'activitats, siguin laborals, domèstiques o, fins i tot, vitals».
Les veus de la Coral de la UOC van donar per acabada la cerimònia amb el clàssic himne universitari Gaudeamus igitur, que va precedir la copa de xampany que s'oferia als graduats, familiars i amics a la sortida de l'auditori.
UOC Alumni
Amb la finalitat que els graduats puguin mantenir un espai de desenvolupament personal i professional, es posa en marxa UOC Alumni, un espai de relació de la Universitat Oberta de Catalunya amb els graduats i amb la societat. La missió és fer realitat una xarxa de persones que tenen en comú la seva formació a la UOC i que hi troben un espai de creixement personal i professional.
Acte de graduació en directe per la xarxa
La graduació es podrà seguir en directe per internet al web oficial de l'acte amb un canal de vídeo de reproducció en temps real entre les 12 del matí i les 13.30 del migdia.