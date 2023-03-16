L'eLearn Center acull els primers investigadors internacionals

L'eLearn Center acull els primers investigadors internacionalsL'eLearn Center de la UOC, el primer centre d'innovació i recerca en aprenentatge virtual (e-learning) a l'Estat espanyol i un dels pocs que hi ha a Europa, ja té els primers investigadors internacionals. Inaugurat el passat mes de febrer, el centre ja té un centenar de membres entre professors, investigadors i personal de gestió de la Universitat. També formen part del centre set grups de recerca: Net2learn, Capacitació Digital, EDUS, EduL@b, Laboratori del Nou Turisme, LabTM i Museia.
L’eLearn Center rebrà, des d’ara fins al juny del 2010, quatre investigadors visitants procedents de diferents universitats i centres de recerca internacionals. Els quatre investigadors, que estan vinculats a institucions de l’àmbit de l’e-learning en el seu país d’origen, gaudeixen d’un gran prestigi.
El Dr. Agostino Marengo, de la Universitat de Bari (Itàlia), contribuirà a la recerca en l’àmbit dels recursos tecnològics per a l’aprenentatge; la Dra. Lalita Rajasingham, de la Universitat Victòria de Wellington (Nova Zelanda), i el Dr. Frank Owarish, de l’International Institute for Strategic Research and Training (IISRT, Estats Units), ho faran en el camp de l’organització i la gestió educativa; finalment, el Dr. Jakko van der Pol, del Research Center Learning in Interaction de la Universitat d’Utrecht (Holanda), focalitzarà la recerca en els processos d’ensenyament i aprenentatge. El professor Marengo es va incorporar al centre a final del mes passat. La resta d’investigadors ho faran esglaonadament al llarg dels mesos d’agost i de setembre.
Durant un mínim de tres mesos i un màxim d’un curs acadèmic els investigadors treballaran en diversos projectes dels grups de recerca de la Universitat. Cada investigador visitant disposarà d’un mentor, professor o investigador membre del centre que li farà de guia durant l’estada al centre. Els mentors assignats a Marengo, Rajasingham, Van der Pol i Owarish són Julià Minguillón, director adjunt del Vicerectorat de Recerca; Albert Sangrà, director acadèmic de l’eLearn Center; Teresa Guasch, directora del programa de Psicopedagogia, i Enric Serradell, professor dels Estudis d’Economia i Empresa, respectivament.
Els projectes d’innovació i recerca de l’eLearn Center
La innovació i la recerca són punts clau del centre per a abordar els tres àmbits de recerca bàsics de l’e-learning: els processos d’ensenyament i aprenentatge; l’organització, la gestió i les polítiques educatives, i els recursos tecnològics de suport a l’aprenentatge.
En concret, els projectes d’innovació de l’eLearn Center tenen per objectiu:
> Desenvolupar eines tecnològiques de suport a processos de construcció col·laborativa de coneixement.
> Desenvolupar i analitzar l’ús de recursos tecnològics d’anotació de materials d’aprenentatge en suport web.
> Implantar sistemes de simulació multimèdia amb relació a continguts i processos de diverses assignatures.
> Crear entorns virtuals de suport a comunitats de pràctica basades en eines 2.0.
> Dissenyar continguts educatius digitals adreçats a diferents nivells educatius des d’una perspectiva interdisciplinària.
> Analitzar i modelitzar videojocs per a aplicar-los com a recurs d’aprenentatge.
En darrer lloc, pel que fa als projectes de recerca, que es duen a terme dins del marc del programa de recerca Dimensió temporal de l’e-learning, les principals finalitats són: