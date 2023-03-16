La UOC crea el primer centre de recerca i innovació en e-learning de lEstat espanyol amb investigadors de tot el mónAquest divendres la UOC ha inaugurat l’eLearn Center, el primer centre d’innovació i recerca en aprenentatge virtual (e-learning) de l’Estat espanyol i un dels pocs que hi ha a Europa. El centre s’especialitzarà en l’anàlisi de l’ús de les tecnologies per a l’aprenentatge i la formació, amb una atenció especial a l’ensenyament superior i la formació contínua. L’objectiu és convertir la UOC en un referent internacional en recerca i innovació en e-learning a partir de la seva pròpia experiència i contribuir a la innovació, la recerca, la formació especialitzada i la difusió en aquest camp. Han participat a l’acte de presentació la rectora de la UOC, Imma Tubella; la vicerectora d’Innovació i directora d’aquest centre de recerca, Begoña Gros, i el director de Recerca en Lifelong in the Professions de la Open University of the Netherlands, Paul Kirschner, que ha impartit la conferència “The Social Aspects of Computer Supported Collaborative Learning”.
El desenvolupament de models d’aprenentatge virtual i semipresencial ja forma part de la docència universitària a moltes universitats. En l’àmbit europeu, l’adaptació a l’espai europeu d’ensenyament superior ha accelerat la innovació docent a moltes universitats i la incorporació de les TIC a la docència. Precisament, un informe recent de la European Science Foundation (ESF) evidencia la necessitat de més recerca sobre la docència en l’ensenyament superior. És en aquest context que neix l’eLearn Center de la UOC, un centre de recerca i innovació obert a la col·laboració científica amb altres grups, institucions i xarxes.
L’eLearn Center, dirigit per la vicerectora d’Innovació de la UOC, Begoña Gros, és format per grups estables d’investigació i més de trenta professors que realitzaran projectes d’innovació i investigació entorn de tres línies bàsiques del centre: processos d’ensenyament i aprenentatge; organització i gestió de l’ e-learning, i recursos tecnològics per a l’aprenentatge. Fins ara, investigadors de tot el món ja s’han interessat per formar part del centre per mitjà de la convocatòria que la UOC ha fet pública en diferents xarxes europees d’ e-learning.
El centre englobarà una àmplia oferta formativa en e-learning (com el màster d’Educació i TIC que ja imparteix la Universitat), un programa de doctorat (doctorat d’ E-learning), cursos de postgrau, cursos a mida, etc. El programa de recerca 2009-2012 serà de quatre anys i se centrarà en la investigació de les actuals preocupacions, mancances i possibles millores en e-learning. Precisament, el Vicerectorat d’Innovació està treballant en la innovació del model educatiu de la UOC.
Innovació a la UOC
Tal com explica Begoña Gros, «volem formar estudiants que no solament adquireixin les competències pròpies de l’oferta formativa sinó que també siguin competents en el treball en xarxa i a la xarxa». Per aquest motiu, «els cursos no solament es recolzen en els materials didàctics sinó que, cada cop més, disposem de recursos oberts a la xarxa que resulten molt valuosos». A més, segons la vicerectora, «l’ús de les tecnologies del web 2.0 permet plantejar-se l’elaboració de recursos amb la participació dels mateixos estudiants». Un altre tema que s’està treballant és l’accessibilitat al Campus Virtual i a l’aula des de diferents dispositius: ordinador, agenda electrònica, telèfon mòbil, etc. És a dir, es treballa en la mobilitat com a element formatiu i també en la incorporació de components lúdics en el procés d’aprenentatge «sense renunciar al rigor acadèmic».
L’eLearn Center establirà xarxes de col·laboració amb altres centres, empreses i institucions líders en l’àmbit de l’aprenentatge; oferirà la formació en e-learning més avançada i adequada a les necessitats del futur; facilitarà la publicació dels resultats de les investigacions i projectes realitzats, i utilitzarà la innovació tecnològica de la UOC per a garantir una experiència de treball, investigació i innovació motivadora. Així, es vol posar el centre a disposició del conjunt de la societat i dels professionals i xarxes de professionals interessats en aquest àmbit.