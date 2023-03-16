La UOC coorganitza el VIII congrés Expoelearning

La UOC coorganitza el VIII congrés ExpoelearningLa Universitat Oberta de Catalunya coorganitza el VIII congrés Expoelearning, el saló professional d'aprenentatge virtual (e-learning) que es farà al Palau de Congressos de Barcelona durant els dies 19 i 20 de març.
Durant aquestes dues jornades, la ciutat catalana es convertirà en la capital mundial de la formació en línia. Es preveu que hi assisteixin uns mil experts de tot el món per participar en el congrés i que hi hagi més de dos mil visitants a la zona d'exposició.
El valor de l'experiència
La vicerectora d'Innovació de la UOC, Begoña Gros, presidirà el congrés. Per a Gros, la participació d'una universitat virtual i de referència com la UOC pot aportar al congrés «el coneixement i l'experiència en l'àmbit des del punt de vista acadèmic i científic, a més dels avanços en l'àmbit tecnològic, d'innovació i de formació».
A més de presidir la trobada, la UOC habilitarà una sala de la fira on diversos responsables i experts de la Universitat mostraran les darreres iniciatives de la universitat en aprenentatge virtual.
La imatge com a eix central
La UOC també ha estat l'encarregada d'organitzar el Virtual Campus, espai dedicat a les pràctiques i als desenvolupaments de l'aprenentatge virtual. Segons Albert Sangrà, director del programa del màster oficial d'Educació i TIC de la UOC i membre del comitè científic d'Expoelearning, el que es vol amb aquesta iniciativa és que «un seguit d'universitats i institucions d'ensenyament superior comparteixin les seves experiències sobre l'ús de la imatge en els processos d'ensenyament i aprenentatge per mitjà de l'aprenentatge virtual».
I és que enguany el tema central de l'Expoelearning és la imatge. Així, durant aquesta edició es debatrà com ha de respondre l'aprenentatge en línia davant l'emergència de les noves eines del web 2.0, molt sovint basades en el contingut àudio-visual.
«Els futurs estudiants hauran crescut en una cultura fonamentalment de la imatge, i cal que els qui ens dediquem a l'educació i la formació estiguem preparats per a poder donar resposta a les seves expectatives», conclou Sangrà.
Setmana de la Formació
Expoelearning forma part de la Setmana de la Formació i el Treball, que engloba altres salons, com el Saló de l'Ensenyament (adreçat als estudiants), Futura (centrat en els màsters), Fòrum (de feina) i Personal Espanya (de recursos humans).