La UOC participa en el Saló de l'Ensenyament i en el Futura

La UOC participa en el Saló de l'Ensenyament i en el FuturaLa UOC participa un any més en la Setmana de la Formació i el Treball. La Universitat serà present al Saló de l’Ensenyament, que es celebra del 18 al 22 de març al palau 2 del recinte de Montjuïc, amb un expositor informatiu sobre titulacions homologades. A més, en tindrà un altre al Saló Futura, la setzena edició del qual tindrà lloc del 20 al 21 de març al palau 5 del mateix recinte. El vicerector d’Ordenació Acadèmica, Pere Fabra, participarà en el Saló.
El Saló de l’Ensenyament ofereix totes les opcions educatives per a orientar i ajudar els estudiants que vulguin continuar formant-se. Hi haurà un total de cent cinquanta expositors, en què estaran representats els estudis d’ESO i batxillerat, universitaris i superiors, FP, formació ocupacional, idiomes, estudis complementaris i serveis d’educació.
Les novetats de l’edició d’enguany són dues: un espai de ciència i tecnologia i la incorporació de cursos d’idiomes a l’oferta d’ensenyament amb el Saló d’Idiomes, on hi haurà un total de vint centres.
La UOC també disposarà d’un estand informatiu al Saló Futura, l’única fira de l’Estat espanyol dedicada a màsters i postgraus. A més d’expositors d’estudis de tercer cicle, hi haurà universitats, escoles de negoci, centres de formació contínua, col·legis professionals i portals educatius.