Barcelona acull el saló de referència d'e-learning coorganitzat per la UOCLa Fira de Barcelona és l'escenari aquest dijous 19 i divendres 20 de març d'una de les principals trobades de formació en línia del món, el Saló Expoelearning. El certamen preveu l'assistència d'uns mil experts de tot el món per participar en el congrés que s'hi farà i més de dos mil persones passaran per la zona d'exposició.
El saló professional d'aprenentatge virtual (e-learning) arriba a la vuitena edició. El Palau de Congressos de Barcelona amb diferents conferències, trobades i activitats relacionades amb aquest camp. Així per exemple hi haurà la Moodle Party, sobre la plataforma educativa Moodle, o el Educa Party, que mostrarà les darreres tendències en l'ús de les TIC en les aules. En el marc d'aquestes activitats, durant tot el divendres, la UOC dirigeix la trobada Virtual Campus, un punt de trobada d'universitats i institucions per compartir experiències sobre l'ús de l'educació en línia.
En el marc del Virtual Campus hi haurà diferents convidats com Mark Bullen, de la British Columbia Institute of Technology, al Canadà, que imparteix la conferència E-learning: Old wine in a New bottle? També hi haurà presentacions d'experiències d'institucions com el Servei d'Ocupació de Catalunya, la Universitat El Bosque de Bogotà o de la Universitat de Salerno i tot un bloc sobre l'aplicació de la innovació i la col·laboració amb el món de l'empresa.
El valor de l'experiència
La vicerectora d'Innovació de la UOC, Begoña Gros, presideix el congrés i és una de les persones encarregades de la sessió d'obertura del congrés. Per a Gros, la participació d'una universitat virtual i de referència com la UOC pot aportar al congrés «el coneixement i l'experiència en l'àmbit des del punt de vista acadèmic i científic, a més dels avanços en l'àmbit tecnològic, d'innovació i de formació».
A més de presidir la trobada, la UOC mostrarà les seves darreres iniciatives en aprenentatge virtual en el marc del Virtual Campus a través de diferents responsables. Un dels exemples són les presentacions relacionades amb els continguts multicanal. Segons Albert Sangrà, director del programa del màster oficial d'Educació i TIC de la UOC i membre del comitè científic d'Expoelearning, el que es vol amb aquest congrés és que «un seguit d'universitats i institucions d'ensenyament superior comparteixin les seves experiències sobre l'ús de la imatge en els processos d'ensenyament i aprenentatge per mitjà de l'aprenentatge virtual». I és que enguany el tema central de l'Expoelearning és la imatge. Així, durant aquesta edició es debatrà com ha de respondre l'aprenentatge en línia davant l'emergència de les noves eines del web 2.0, molt sovint basades en el contingut àudio-visual. «Els futurs estudiants hauran crescut en una cultura fonamentalment de la imatge, i cal que els qui ens dediquem a l'educació i la formació estiguem preparats per a poder donar resposta a les seves expectatives», conclou Sangrà.
Setmana de la Formació
A més de l'Expoelearning i de manera paral·lela, la UOC està present també al Saló de l’Ensenyament, que es celebra del 18 al 22 de març al palau 2 del recinte de Montjuïc, amb un expositor informatiu sobre titulacions homologades. El Saló ofereix totes les opcions educatives per a orientar i ajudar els estudiants que vulguin continuar formant-se. Hi ha un total de cent cinquanta expositors, en què estan representats els estudis d’ESO i batxillerat, universitaris i superiors, FP, formació ocupacional, idiomes, estudis complementaris i serveis d’educació. Les novetats de l’edició d’enguany són dues: un espai de ciència i tecnologia i la incorporació de cursos d’idiomes a l’oferta d’ensenyament amb el Saló d’Idiomes, on hi haurà un total de vint centres.
A més, la UOC també disposa d’un estand informatiu al Saló Futura, l’única fira de l’Estat espanyol dedicada a màsters i postgraus. A més d’expositors d’estudis de tercer cicle, hi haurà universitats, escoles de negoci, centres de formació contínua, col·legis professionals i portals educatius. A més, dins la Setmana de la Formació i el Treball hi ha salons com el Fòrum (de feina) i el Personal Espanya (de recursos humans).