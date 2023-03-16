La UOC ofereix cinc nous graus per al curs vinent

La UOC ofereix cinc nous graus per al curs vinentEl curs 2009-2010 la UOC oferirà noves titulacions adaptades a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES), que són els graus d'Educació Social, de Comunicació, d'Informació i Documentació, de Llengua i Literatura Catalanes i el de Turisme. Aquests nous graus se sumaran a l'oferta ja adaptada a l'EEES tant de graus (Dret, Humanitats i Psicologia) com de màsters universitaris (Educació i TIC, Prevenció de riscos laborals, Programari lliure i Societat de la informació i el coneixement), que la UOC va posar en marxa el curs passat.
Grau d'Educació Social
S'amplia l'oferta dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació amb la titulació d'Educació Social. Aquesta nova titulació a la UOC formarà professionals amb els coneixements científics i humans necessaris per a actuar socioeducativament amb persones en situació de vulnerabilitat, i també en la promoció cultural i el dret a la ciutadania.
Grau de Comunicació i grau d'Informació i Documentació
Aquests dos graus s'inscriuen en els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. El grau de Comunicació formarà els comunicadors del segle XXI: professionals polivalents, preparats per a desenvolupar projectes comunicatius en diversos suports i mitjans amb una perspectiva àmplia i innovadora que inclou finalitats persuasives, informatives i expressives.
El grau d'Informació i Documentació formarà professionals emprenedors i multidisciplinaris capaços de capturar, estructurar i facilitar la disponibilitat i l'ús de la informació en el marc de la societat del coneixement.
Aquestes dues titulacions són independents de les tres llicenciatures que ja s'oferien en el marc dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació. És a dir, els nous graus no substitueixen les llicenciatures de Comunicació Audiovisual, Documentació i Publicitat i Relacions Públiques.
Grau de Llengua i Literatura Catalanes
Els Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC oferiran el grau de Llengua i Literatura Catalanes. Aquesta titulació formarà professionals preparats per a ensenyar llengua i literatura i donar suport a les necessitats lingüístiques de les indústries culturals i les empreses de la societat, de la informació i la comunicació.
En aquest cas, l'oferta del grau de Llengua i Literatura Catalanes implicarà l'extinció progressiva de l'actual Filologia Catalana. Tota la informació sobre aquesta extinció estarà disponible per mitjà dels canals de comunicació habituals del Campus Virtual.
Grau de Turisme
Els Estudis d'Economia i Empresa oferiran el grau de Turisme. El grau de Turisme de la UOC proporcionarà una formació d'alt nivell i rigor, motivadora i plantejada en contextos reals per als diferents àmbits de l'activitat turística. El seu pla d'estudis proposa donar respostes eficients als reptes formatius que té el nou model de turisme del segle XXI, amb dos eixos bàsics: la innovació i la sostenibilitat (social i ambiental).
Aquest grau implicarà l'extinció progressiva de l'actual diplomatura de Turisme. Tota la informació sobre aquesta extinció estarà disponible per mitjà dels canals de comunicació habituals del Campus Virtual.
Aquesta oferta de nous programes s'anirà ampliant a mesura que es vagin verificant les diferents propostes de graus i màsters universitaris que la UOC ha presentat al Consejo de Universidades.