Diferents experts mundials en alimentació i societat es troben a Barcelona

Diferents experts mundials en alimentació i societat es troben a BarcelonaAmb motiu de la posada en marxa dels Estudis de Sistemes Alimentaris, Cultura i Societat de la UOC, dijous i divendres, 7 i 8 de maig, es troben a Barcelona diferents experts sobre alimentació aplicada a la societat, amb temàtiques cabdals com les polítiques mundials sobre l'alimentació, els indicadors dels nivells de nutrició o les polítiques agràries. Aquests experts formen part del comitè acadèmic dels estudis, que es preveu que disposin d'oferta acadèmica el curs que ve en el marc de l'Institut Internacional de Postgrau (IIP) de la UOC.
L'objectiu d'aquests estudis és poder donar resposta a la demanda de formació en el camp dels estudis alimentaris, que ha anat augmentant els darrers anys. Per aquest motiu, aquesta àrea interdisciplinària i transversal engloba les humanitats, l'art i la ciència, per tal d'aprofundir en l'organització de la producció, la regulació existent, el processament, la distribució, la selecció i el consum de menjar mitjançant una perspectiva social i cultural dels sistemes alimentaris. A més, tractarà de qüestions relacionades amb la terra, la producció, el processament, la història, el turisme o la política.
Entre els membres del comitè assessor es destaquen Rachel E. Black, de la Universitat de la Colúmbia Britànica; Fabio Parasecoli, del departament de Nutrició, Estudis Alimentaris i Salut Pública de la Universitat de Nova York; David Barling, del Centre per la Política Alimentària de la Universitat City de Londres; Dario Bevlacqua, de la Universitat La Sapienza de Roma; Lawrence Busch, de la Universitat de Lancaster; Neal Fortin, de la Universitat de Michigan; Ken Hatt, del departament de Sociologia de la Universitat de Victoria; Willi Meyers, de l'Institut de Recerca sobre Política Agrària i Alimentària (FRAPI); Aysen Tanyeri-Abur, de la Universitat del Nord-est, de Boston; Angela Barusi, de la regió Emília-Romanya; Damià Serrano, del CETT de la Universitat de Barcelona, i Jordi Tresserras, de la Universitat de Barcelona.
A més, per part de la UOC també participen en la reunió el vicerector de Postgrau i Formació Contínua, Josep Maria Duart; Jessica Duncan, de l'àrea de Sistemes Alimentaris i Societat, i el director acadèmic d'aquests estudis, Xavier Medina.
La trobada coincideix justament amb l'advertiment d'aquesta setmana de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO) sobre la inseguretat alimentària, la qual augmentarà aquest any amb la crisi econòmica. També aquesta institució ha instat aquests dies les administracions a intensificar la vigilància en les produccions porcines davant l'aparició de noves malalties respiratòries.