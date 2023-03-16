El congrés internacional de tecnologia educativa Learning Impact aterra per primera vegada a Europa

El congrés internacional de tecnologia educativa Learning Impact aterra per primera vegada a EuropaBarcelona acull de l'11 al 14 de maig el congrés anual de l'IMS Global Learning Consortium, batejat com a Learning Impact 2009. Aquesta reunió internacional, considerada de referència sobre noves tecnologies aplicades a l'educació, es fa per primera vegada a Europa amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com a amfitriona.
Learning Impact 2009 reunirà a l'hotel Fira Palace de Barcelona creadors, institucions, empreses i usuaris de tecnologia educativa de tot el món. Les sessions serviran per a presentar les últimes novetats en sistemes d'aprenentatge, contingut digital i tecnologies obertes, a més de reflexionar sobre tecnologies i metodologies implementades ja amb èxit. Entre els ponents es poden destacar Malcolm Read, secretari executiu del Joint Information Systems Committee, Greg Butler, director d'Education Audience de Microsoft Education, Maruja Gutiérrez-Díaz, cap de la unitat d'aprenentatge permanent (Comissió Europea), i Llorenç Valverde, vicerector de Tecnologia de la UOC.
Premis a les millors iniciatives educatives
L'IMS Global Learning Consortium aprofitarà l'esdeveniment per a anunciar els guanyadors dels premis Learning Impact, guardons que premien les aplicacions de tecnologia educativa que consideren que han beneficiat més l'ensenyament al món. Entre altres, el jurat ha seleccionat el projecte La meva UOC, el campus renovat virtual de la UOC, com a finalista en les categories de millor entorn interactiu d'aprenentatge, millor personalització i interactivitat, i millor tecnologia portàtil. Aquesta nominació obre la possibilitat que la Universitat guanyi aquest prestigiós premi per segon any consecutiu.
IMS Global Consortium
Learning Impact 2009 és organitzat per l'IMS Global Consortium, associació sense finalitat de lucre que treballa amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge mitjançant l'ús de la tecnologia. Els seus membres, un centenar d'organitzacions de tot el món entre els quals hi ha la UOC, treballen en diversos camps de l'aprenentatge en línia. Entre ells hi ha des de proveïdors de maquinari, programari i continguts multimèdia fins a institucions educatives, editorials i agències governamentals. La vocació de l'IMS és ser un fòrum neutral on es pugui treballar conjuntament per promoure l'ús de la tecnologia i enriquir d'aquesta manera l'aprenentatge.