El nou campus virtual de la UOC, elegit millor portal educatiu per l'IMS Global Consortium

El nou campus virtual de la UOC, elegit millor portal educatiu per l'IMS Global ConsortiumLa meva UOC, el nou campus virtual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha guanyat el premi Learning Impact al millor portal educatiu, atorgat per la institució IMS Global Consortium. És el segon any consecutiu en què la UOC aconsegueix un d'aquests guardons considerats de prestigi internacional.
El premi representa un reconeixement internacional important al nou entorn virtual de la UOC, dissenyat per l'àrea de Tecnologia Educativa de la Universitat amb l'objectiu d'oferir una experiència d'aprenentatge més agradable i un entorn adaptable a les necessitats dels estudiants.
Magí Amirall, director de Tecnologia Educativa de la UOC, Francesc Santanach, també de Tecnologia Educativa, i Xavier Aracil, responsable del projecte MyUOC, van recollir el guardó durant Learning Impact 2009, una reunió internacional sobre noves tecnologies aplicades a l'educació que organitza l'IMS i que aquest any s'ha fet a Barcelona entre l'11 i el 14 de maig.
La principal innovació de La meva UOC rau en el fet que ofereix a cada un dels usuaris moltes opcions de personalització i configuració. D'aquesta manera, estudiants, professors i personal de gestió es poden construir un espai de treball a la mida de les seves necessitats. La meva UOC, que està disponible per al personal intern de la UOC des del 3 de febrer i s'obrirà a la resta de la comunitat abans de l'estiu, s'ha desenvolupat a partir dels resultats del projecte Campus.
Un altre avantatge de La meva UOC és que la seva arquitectura permetrà integrar-hi mòduls de plataformes d'aprenentatge com Moodle o SAKAI, i també mòduls d'aplicacions com G-Mail i Facebook per a tenir-ho tot en una mateixa pantalla. A més, serà accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet: telèfons mòbils, PDA, llibres electrònics, etc. La meva UOC és programada en programari lliure i obeeix als estàndards actuals.
IMS Global Consortium
Els premis Learning Impact són una iniciativa de l'IMS Global Consortium, associació sense finalitat de lucre que treballa amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge mitjançant l'ús de la tecnologia. Els seus membres, un centenar d'organitzacions de tot el món entre els quals hi ha la UOC, treballen en diversos camps de l'aprenentatge en línia. Entre ells hi ha des de proveïdors de maquinari, programari i continguts multimèdia fins a institucions educatives, editorials i agències governamentals. La vocació de l'IMS és ser un fòrum neutral on es pugui treballar conjuntament per a promoure l'ús de la tecnologia i enriquir d'aquesta manera l'aprenentatge.