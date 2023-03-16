La UOC rep a Califòrnia el reconeixement d'un dels principals òrgans mundials de tecnologia educativa

La UOC rep a Califòrnia el reconeixement d'un dels principals òrgans mundials de tecnologia educativaLa UOC va rebre dissabte el premi Center of Excellence, que atorga el New Media Consortium (NMC), un consorci de més de 300 organitzacions educatives que impulsa l'ús i el desenvolupament de noves tecnologies educatives. El comitè de selecció de l'NMC va dir que amb aquest premi reconeixia «el lideratge de la UOC en les àrees de la tecnologia educativa i els recursos formatius oberts». És la primera vegada que una institució europea obté un premi Center of Excellence.
Llorenç Valverde, vicerector de Tecnologia de la UOC, i Eva de Lera, col·laboradora de Tecnologia Educativa de la universtat, van recollir el guardó en una cerimònia que s'ha celebrat durant el Congrés d'Estiu de l'NMC a Monterrey (Estats Units) i que aquest any ha acollit la Universitat Estatal de Califòrnia.
Aquest premi es considera un reconeixement important a la feina de la Universitat en els últims temps per a generar tecnologies innovadores amb l'objectiu d'aplicar-les a la docència. Un exemple és el projecte La meva UOC, el nou campus virtual de la Universitat que, mitjançant la personalització per part de l’usuari, té com a objectiu que professors i estudiants desenvolupin millor la seva tasca. L'arquitectura de codi obert li permet integrar mòduls de plataformes d'aprenentatge com Moodle o SAKAI i aplicacions com Google i Facebook. A més, és accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet: telèfons mòbils, PDA, llibres electrònics, etc., tot programat en codi obert i respectant els estàndards.
Un altre exemple és TRIA!, l'aposta de la UOC per un material docent flexible i mòbil, capaç d'adaptar-se a les necessitats específiques de cada estudiant en cada moment. Amb aquesta tecnologia, la UOC ofereix els apunts de les assignatures dels seus estudis en tres suports electrònics diferents a part del paper: llibre electrònic, audiollibre i videollibre.
Amb aquest premi, l'NMC també ha valorat especialment el lideratge de la UOC a l'hora de promoure la col·laboració col·lectiva per al desenvolupament de tecnologia educativa i continguts lectius oberts. Una mostra va ser la trobada Open EdTech 2008, que va tenir lloc a Barcelona el mes de novembre passat i en la qual la UOC va exercir d'amfitriona. Una trentena d'experts internacionals en educació i tecnologia educativa hi van compartir les millors pràctiques en tecnologia i educació i van debatre els reptes que planteja l'educació el segle XXI.
New Media Consortium
El New Media Consortium (NMC) és un consorci internacional sense finalitat de lucre que reuneix més de 300 organitzacions educatives (entre escoles, universitats i museus) amb l'objectiu d'impulsar l'ús i el desenvolupament de nous mitjans de comunicació i tecnologies educatives. Entre els seus membres hi ha algunes de les universitats més reconegudes del món, com l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), la Universitat de Yale o la Universitat Harvard.