La UOC acull la inauguració del curs acadèmic 2009-2010 del sistema universitari català

La UOC acull la inauguració del curs acadèmic 2009-2010 del sistema universitari catalàLa UOC acollirà l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2009-2010 del sistema universitari català el divendres dia 18 de setembre, a les 12 h. En l'acte, presidit pel president de la Generalitat, José Montilla, també hi intervindran la rectora, Imma Tubella, el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, i el president del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Josep Vilarasau. L'acte d'inauguració del curs, en què seran presents els rectors i rectores de les universitats catalanes i hi haurà la intervenció musical de Maria del Mar Bonet, començarà amb la presentació de la memòria dels quinze anys de la UOC a càrrec del secretari general i vicerector de Tecnologia, Llorenç Valverde.
Pronunciarà la lliçó inaugural el filòsof i professor Mustapha Cherif. Cherif dirigeix els Estudis Àrabs i Islàmics de la UOC, és Docteur d'État des lettres de la Universitat de Tolosa del Llenguadoc i doctor en Sociologia per la Sorbona de París. Expert en el diàleg entre cultures reconegut internacionalment, va ser rector i fundador de la Universitat de Formació Contínua d'Algèria, ministre d'Ensenyament Superior en aquest país i ambaixador a la ciutat del Caire.
Amb el títol «Les enjeux de la connaissance: pont ou dérive?», Cherif farà una crida a reforçar el paper de la universitat en la seva missió d'ensenyar un saber crític, obert, independent i lliure per a reinventar valors compartits que enforteixin el coneixement mutu, que facin prendre consciència que ja no hi ha fronteres i que cal proveir-se de models que permetin comprendre les singularitats i les subtileses de la cultura de l'altre en favor de la coexistència.
Durant l'acte, tindrà lloc la lectura de les distincions Jaume Vicenç Vives a la Qualitat Docent Universitària, a càrrec del secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Xavier de las Heras. Les distincions les lliurarà el president de la Generalitat.
L'acte també es podrà seguir en directe per internet amb vídeo en temps real mitjançant el web de la UOC: http://www.uoc.edu.