L'edifici Media-TIC del Districte 22@ acollirà els centres de recerca de la UOC

L'edifici Media-TIC del Districte 22@ acollirà els centres de recerca de la UOCLa Fundació Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha subscrit un compromís de lloguer amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ?entitat promotora de l'edifici Media-TIC? perquè l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eLearn Center s'instal?lin en aquesta singular edificació del districte 22@.
L'edifici Media-TIC, situat a la cruïlla dels carrers Sancho d'Àvila i Roc Boronat, té una superfície construïda sobre rasant de 16.000 m2 i s'ha concebut com el centre de les activitats de les tecnologies de la informació i la comunicació al Districte 22@ de Barcelona. Abans de l'estiu va ser notícia l'espectacular hissament de les enormes jàsseres de ferro de la seva estructura, distingible en la trama urbana del Poblenou pel disseny original i el característic color verd fluorescent.
Òscar Aguer, gerent de la UOC, i Manuel Royes, delegat de l'Estat al CZFB, han signat recentment aquest compromís d'arrendament, que implicarà que l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC es traslladi de les instal·lacions actuals del Parc Mediterrani de la Tecnologia (campus de Castelldefels) al Districte 22@ a començament de l'any 2010, i també l'eLearn Center, actualment situat al Centre de Suport de la UOC del Barcelonès (rambla de Catalunya, 6).
La UOC ocuparà les tres plantes superiors del Media-TIC, amb una superfície total llogada de 5.000 m2, cosa que equival pràcticament a un terç de la superfície de l'immoble. El contracte d'arrendament entre la FUOC i el CZFB tindrà una vigència de deu anys a partir del gener de l'any vinent, data en la qual l'edifici projectat per l'arquitecte Enric Ruiz-Geli ja serà acabat. L'acord de lloguer és el primer que s'estableix en el procés de comercialització del Media-TIC, que ofereix espais a partir de 140 m2.
Per a potenciar el treball cooperatiu en xarxa amb empreses vinculades amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, el mes de març del 2010 és previst que s'hi traslladin en una primera fase els equips de l'IN3, l'Oficina UOC de Suport a la Recerca i Transferència (OSRT), l'eLearn Center (el nou centre de recerca sobre aprenentatge virtual de la UOC) i part de l'Institut Internacional de Postgrau (IIP).
El nou edifici tindrà un auditori amb capacitat per a tres-centes persones, una planta baixa diàfana i d'accés públic, sales de reunions, servei de restaurant i places d'aparcament. Per a la UOC, aquest pas és importantíssim per a aproximar físicament els ajudants de recerca, els becaris del doctorat, els investigadors i els professors, i també per a ajuntar en un mateix edifici els dos centres de recerca de la UOC. L'IN3, creat l'any 2000, és dirigit pel professor Manuel Castells i l'eLearn Center, per la vicerectora d'Innovació, Begoña Gros.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona és una entitat de promoció econòmica de caràcter públic que promou projectes immobiliaris i de suport a la indústria per fomentar el desenvolupament econòmic de Barcelona i la seva àrea d'influència. En aquest cas, el Consorci inverteix uns 27 milions d'euros en la promoció d'aquest edifici, que serà un contenidor d'activitats de nova economia i al mateix temps una icona de la renovació urbanística i productiva inherent al Districte 22@.