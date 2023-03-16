La UOC arriba a quinze anys d'existència

La UOC arriba a quinze anys d'existènciaDivendres 6 d'octubre de 1994. Aquesta és una data que ja ha passat a formar part de la història col·lectiva de la comunitat UOC. Aquell dia, quatre institucions -la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis, el Consell Català de Cambres de Comerç, Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio-, a les quals es va afegir la Generalitat de Catalunya, es van reunir per constituir la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, la qual tenia per missió crear i desenvolupar la UOC. Des de llavors han passat quinze anys, durant els quals la Universitat ha anat creixent fins a convertir-se en un referent mundial entre centres d'ensenyament superior en línia.
Per això la UOC celebra aquest curs un aniversari tan especial, una commemoració que fa set mesos que es prepara i que aquest mes tindrà un dels actes principals: la celebració institucional amb representants de les entitats que han format part del Patronat de la FUOC i del Consell de la Fundació, dos dels òrgans que vetllen per la correcta i eficaç direcció i gestió de la Universitat i porten a terme les tasques d'inspecció, avaluació i control necessàries per a garantir la màxima qualitat del procés formatiu. Aquest acte s'ha programat per al dia 15 d'octubre, tres lustres després d'aquella reunió primigènia que va comportar la creació d'una universitat catalana a distància.
Coincidint amb la celebració d'aquest acte institucional, i en el marc de la commemoració dels quinze anys de la creació de la universitat, es presentarà l'espai web 15 anys d'universitat xarxa, on es podrà accedir a diferents continguts relacionats amb la història de la UOC: des d'una cronologia en línia fins a una selecció d'articles, fotografies i vídeos. En aquest espai web també hi trobarem l'agenda d'activitats previstes per a celebrar aquest aniversari i el concurs fotogràfic «El meu racó UOC», que proposarà als estudiants i a tots els membres de la comunitat universitària ensenyar com és l'espai des d'on es connecten i estudien a la UOC.
Campus Global: oferta formativa en anglès i francès per al públic estranger
Coincidint amb el quinzè aniversari, la UOC ha posat en marxa el Campus Global, el major repte institucional que actualment té entre mans. Per mitjà del Campus Global, la UOC vol disposar progressivament d'una oferta multilingüe que la converteixi en una marca global, de manera que completi l'estratègia d'internacionalització que la institució s’ha marcat.
D'aquesta manera, i abans de començar els màsters i postgraus vinculats a aquesta nova oferta formativa (com ara el programa de Sistemes alimentaris, el de Programari lliure i el de Conflictologia), aquest 6 d’octubre es posa en marxa la nova versió del portal en anglès, la finestra visible a internet d'aquest nou projecte.
El nou web de la UOC en anglès incorpora una trentena d'espais nous i renova totalment, tant pel que fa al disseny com pel que fa al contingut, tota la informació que hi havia publicada al portal en aquest idioma fins ara. Així, per citar-ne alguns, incorpora nous apartats com el de testimonis de gent vinculada a la UOC, el de les preguntes més freqüents, una cronologia interactiva en què s'explica l'evolució de la UOC i diferents mapes on es pot veure, per exemple, la relació de la Universitat amb les diverses xarxes internacionals. A més, d'aquí a poques setmanes moltes d'aquestes novetats s'incorporaran a les versions catalana i castellana.