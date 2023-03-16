Sopar de commemoració del quinzè aniversari de la UOC

Sopar de commemoració del quinzè aniversari de la UOCLa UOC celebra aquest dijous un sopar amb representants de les entitats i membres que han format part del Patronat i del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya amb motiu del quinzè aniversari. Aquest sopar coincideix amb la constitució de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) el 6 d'octubre de 1994. La Universitat té previst celebrar la primavera vinent un gran acte institucional per a commemorar el vistiplau del Parlament de Catalunya a la Llei de reconeixement de la UOC el 29 de març de l'any 1995.
Entre els assistents, es destaca la presència del rector fundador de la UOC, Gabriel Ferraté, el president del Consell de la FUOC, Josep Vilarasau, i el comissionat per a Universitats i Recerca, Joan Majó. Tots tres, juntament amb la rectora Imma Tubella, adreçaran unes paraules a la cinquantena d'assistents al sopar.
Entre la resta de convidats es preveu l’assistència del vicepresident del Patronat i secretari general d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, Enric Aloy; el vicepresident del Consell, Vicent Partal; l'expresident del Patronat Juan Manuel del Pozo; els exconsellers i exvocals del Patronat Ignasi Farreres i Carme-Laura Gil, i rectors d'altres universitats catalanes, com Antoni Giró (de la Universitat Politècnica de Catalunya) i Josep Joan Moreso (de la Universitat Pompeu Fabra).
El Patronat i el Consell de la FUOC
El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la FUOC. En formen part la Generalitat de Catalunya (que hi té majoria); la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis; la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; la Cambra de Comerç de Reus; la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió; la Fundació Enciclopèdia Catalana, i la Fundació Telefónica.
Entre les seves funcions també hi ha el nomenament del Consell de la FUOC, l'òrgan consultiu de la Fundació integrat per la rectora de la UOC i el director de la FUOC, i per representants del Parlament, de les universitats públiques, de les organitzacions empresarials i sindicals i diverses personalitats de l'àmbit de la recerca i de la cultura. Conté, per tant, una àmplia representació de la societat catalana, la qual la Universitat, pel seu caràcter de servei públic, té la voluntat i el deure de servir.