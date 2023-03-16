Experts mundials parlen a la UOC sobre conflictes, conflictologia i pau

Experts mundials parlen a la UOC sobre conflictes, conflictologia i pauDos reporters de pau en temps de guerra, un membre del grup d'educació d'Amnistia Internacional i una experta en quadrillers són alguns dels participants al III Congrés Internacional Conflictes, Conflictologia i Pau, que organitza el Campus per la Pau de la UOC els dies 29 i 30 d'octubre. Aquesta trobada, que tindrà lloc al Centre de Suport del Barcelonès (rambla de Catalunya, 6), té l'objectiu de ser un espai on debatre i compartir idees entorn d'aquestes matèries.
Durant els dos dies que durarà l'esdeveniment els participants podran escoltar l'opinió de diversos especialistes, com ara el consultor de la UOC i membre d'Amnistia Internacional José Vicente Mestre Chust, que impartirà la ponència «Educación y derechos humanos», i el doctor en filosofia David Álvarez, que participarà en la taula rodona «Vers una cultura de pau: de les identitats impermeables a les identitats poroses», entre altres. A més, es projectarà el documental La vida bajo las bombas que conduirà a un debat a càrrec dels reporters de pau en temps de guerra Alberto Arce i Flavio Signore.
Eduard Vinyamata, director del Campus per la Pau de la UOC, farà la inauguració i la cloenda de les jornades.
A més de les ponències i taules rodones, també es preveu realitzar durant el congrés la presentació de la revista semestral en llengua anglesa Conflictology .
Doble vessant
Aquesta trobada d'experts tindrà un doble vessant, ja que, a més del programa previst per als assistents, hi haurà unes sessions de treball internes per als professors i col·laboradors de l'oferta formativa sobre conflictologia.
Aquest curs 2009-2010 la Universitat amplia l'oferta esmentada amb un nou màster de Conflictologia en llengua anglesa i amb professors d'universitats dels Estats Units, Anglaterra, Austràlia, Singapur, Àustria, Dinamarca, Alemanya, França, l'Equador, l'Argentina, de les universitats Jaume I (Castelló), Ramon Llull (Barcelona), Granada, Santiago de Compostel·la i País Basc, a més dels de la UOC.
Contribuir a la pau i a la solidaritat
El Campus per la Pau de la UOC es va crear amb el propòsit de contribuir a la pau i a la solidaritat amb les persones i societats menys afavorides i promoure la cooperació en el desenvolupament, l'ajut humanitari i la sostenibilitat. Partint dels principis ètics bàsics de respecte dels drets humans i la Carta de la Terra, el seu objectiu implícit és oferir una formació que permeti l'autonomia de les persones i que les capaciti per a resoldre els seus problemes, defensar sense violència els seus drets, conviure pacíficament i prosperar respectant el medi ambient i els altres.