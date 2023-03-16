La UOC celebra l'acte de graduació a Madrid

La UOC celebra l'acte de graduació a MadridAquest dissabte, 14 de novembre, l'Auditori Nacional de Música de Madrid va ser l'escenari de l'acte de graduació dels nous titulats de la UOC. Més de 5.500 estudiants arreu del món han culminat els seus estudis al llarg del curs 2008-2009 i molts d'ells rebran durant aquest mes el seu títol. La rectora, Imma Tubella, va presidir l'acte a la capital de l'Estat, en el qual també van participar membres de l'equip de govern de la UOC. El padrí de la promoció va ser Manuel Campo Vidal, periodista i director de l'Institut de Comunicació Empresarial, i la representant dels graduats va ser Nuria Arroyo Jerez, graduada en Publicitat i Relacions Públiques.
Aquest acte de graduació és una cerimònia oficial de reconeixement als 5.500 nous graduats que han superat els requisits acadèmics d’algun dels estudis que ofereix la UOC. La celebració coincideix amb el 15è. aniversari de la UOC, una universitat que té un total de 22.500 graduats a tot el món. Segons la rectora, «per a la UOC, la fita dels graduats dóna sentit a la tasca que la societat ens encomana».
L’acte de Madrid és el primer dels dos actes de graduació que la Universitat celebra enguany. El dissabte 28 de novembre Imma Tubella compartirà de nou aquest moment tan especial amb els mereixedors del títol i també amb els seus acompanyants a l’Auditori de Barcelona.
UOC Alumni
Amb la finalitat que els graduats puguin disposar d’un espai de desenvolupament personal, acadèmic i professional, la UOC proporciona als titulats l’espai UOC Alumni. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2008, té com a objectiu ser una plataforma de relació internacional entre la Universitat i la societat, i ajudar a reforçar la qualitat i el prestigi de les titulacions de la UOC.