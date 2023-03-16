Prop de 800 persones celebren l'acte de graduació a Madrid

Prop de 800 persones celebren l'acte de graduació a MadridProp de 800 persones entre graduats, familiars i amics han celebrat l'acte de graduació de la UOC a l'Auditori Nacional de Música de Madrid. La UOC, amb aquesta cerimònia i la que tindrà lloc el 28 de novembre a l'Auditori de Barcelona, reconeix l'esforç i la constància dels titulats en el seu estudi i aprenentatge. En el curs acadèmic 2008-2009, més de 5.500 estudiants arreu del món han culminat els estudis a la UOC.
En l'acte hi han participat la rectora, Imma Tubella, el padrí de la promoció, Manuel Campo, periodista i director de l'Instituto de Comunicación Empresarial, i els vicerectors de la UOC Pere Fabra (Ordenació Acadèmica i Professorat), Llorenç Valverde (Tecnologia i secretari general) i Josep M. Duart (Postgrau i Formació Contínua). La representant dels graduats ha estat Nuria Arroyo Jerez, graduada en Publicitat i Relaciones Públiques.
El padrí Manuel Campo ha parlat de la importància de la formació, de la confiança, del valor de l'experiència, i de l'emprenedoria i del saber comunicar per a afermar una bona carrera professional. «Combinar la força, la innovació i l'extraordinària preparació –acreditada aquí i de la qual sou portadors com a saba nova– amb l'experiència en els llocs de treball és la fórmula magistral per a anar guanyant posicions i consolidant un currículum professional brillant», ha exposat el periodista.
La rectora s'ha dirigit als graduats i graduades manifestant el gran honor que representa compartir amb ells i les seves famílies l'acte de graduació: «aquest dia és el més esperat per mi de tot el curs». Tubella ha destacat l'elevat nombre de graduats, més de 22.500 titulats en els 15 anys de la Universitat. Segons la rectora, «el nostre objectiu és arribar a qualsevol persona que vulgui estudiar a la universitat, sigui on sigui i tingui els horaris que tingui, però sempre amb la màxima qualitat. El creixement sense qualitat no interessa».
Graduats: els protagonistes de la cerimònia
La graduada en Publicitat i Relacions Públiques de la UOC Nuria Arroyo ha parlat en nom de tots els titulats i titulades. Arroyo ha explicat com gràcies a la flexibilitat horària de la UOC ha pogut conciliar la vida professional amb la vida personal. «Ha estat meravellós la companyonia virtual, que en molts casos ha cristal·litzat en amistats reals i duradores», ha afegit la representant dels graduats i graduades.
Aquesta graduada és un dels estudiants que va acabar els estudis el curs passat. En total, 3.549 persones es van graduar en titulacions homologades i pròpies i 2.027 persones van acabar algun màster o postgrau.
Amb la finalitat que els graduats disposin d'un espai de desenvolupament personal, acadèmic i professional, la UOC proporciona als titulats l'espai UOC Alumni. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2008, té com a objectiu ser una plataforma de relació internacional entre la Universitat i la societat, i ajudar a reforçar la qualitat i el prestigi de les titulacions de la UOC.