Rectors d'universitats a distància i virtuals de tot el món es troben a Barcelona

Rectors d'universitats a distància i virtuals de tot el món es troben a BarcelonaLa qualitat en el context de la crisi financera. Aquest és el tema que durant dos dies reunirà a Barcelona els número u de l'ensenyament obert, a distància i virtual de tot el món agrupats en l'International Council for Open and Distance Education (ICDE). Una vuitantena de rectors i màxims executius d'universitats de països tan diversos com la Xina, Israel, els Estats Units o Nigèria es trobaran a Barcelona per buscar fórmules que garanteixin el manteniment de la qualitat i els serveis universitaris en una situació de recursos financers escassos.
L'ICDE Standing Conference of Presidents, SCOP, és organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i per l'ICDE, i tindrà lloc a l'Hotel Majestic (passeig de Gràcia, 68) els dies 20 i 21 de novembre. Juntament amb la rectora de la UOC, Imma Tubella, i el president de l'ICDE, Frits Pannekoek, hi intervindrà el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet. L'encarregat de pronunciar el discurs inaugural serà l'economista Xavier Sala i Martín, amb la conferència «La crisi financera, innovació i educació» (a les 10 h del divendres 20).
El congrés, que s'emmarca en les celebracions del quinzè aniversari de la UOC, arriba en un moment en què la crisi planteja grans reptes a una comunitat universitària enfrontada a canvis estratègics, situació que és especialment sensible per a les universitats amb ensenyament obert o a distància, en plena expansió i considerades eines bàsiques per a formar la població del segle XXI. L'SCOP 2009 buscarà, així, respostes als desafiaments de com es pot garantir i mesurar la qualitat en els processos d'ensenyament obert, però també de com les universitats poden contribuir a superar les dificultats econòmiques.
L'ICDE Standing Conference of Presidents, SCOP, es fa una vegada a l'any i dóna l'oportunitat a rectors, presidents i directors executius de les universitats membres de l'ICDE d'intercanviar informació, compartir coneixements, establir criteris i desenvolupar projectes de cooperació i línies d'acció conjunta.